Tormentas intensas y vientos fuertes: alerta naranja para varios departamentos

Continúa el mal tiempo durante la madrugada del lunes

El SMN indicó que las precipitaciones persistirían durante las primeras horas del lunes, aunque con una disminución de la intensidad. Para ese período se emitió una alerta amarilla, que advierte sobre tormentas fuertes y, de forma aislada, severas.

Estas condiciones podrían incluir granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias intensas en cortos lapsos y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados estimados de entre 20 y 45 milímetros, también con posibilidad de superarse en forma localizada.

Alerta amarilla en precordillera y otros departamentos

Además, rige alerta amarilla para las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, junto con los departamentos de Ullum y Zonda.

En estos sectores, las tormentas se desarrollarían principalmente durante la tarde y noche del domingo, con precipitaciones estimadas de 20 a 45 milímetros, ráfagas de viento de hasta 80 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

En los niveles más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

El ventarrón llegó al Gran San Juan

Tras una jornada marcada por altas temperaturas e intensas lluvias, pasadas las 19 horas del domingo se registró el arribo del ventarrón al Gran San Juan. El fenómeno se hizo sentir luego de las precipitaciones que afectaron a distintos departamentos de la provincia, entre ellos Zonda e Iglesia.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües

Evitar actividades al aire libre

No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos

Mantenerse informado por canales oficiales

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado

Las autoridades solicitaron máxima precaución y seguir la evolución de los alertas ante posibles actualizaciones.