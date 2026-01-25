"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > selfie

Hazaña de Alex Honnold: escaló sin protección y se sacó una selfie a 506 metros

El escalador estadounidense completó el ascenso al rascacielos más alto de Taiwán en una hora, 31 minutos y 40 segundos. El evento fue transmitido en vivo por Netflix y una multitud lo siguió en vivo desde la base del edificio.

El escalador estadounidense Alex Honnold realizó una nueva hazaña histórica al escalar sin protección el Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán, con 508 metros de altura. El ascenso, que se completó en una hora, 31 minutos y 40 segundos, fue transmitido en vivo por Netflix.

El alpinista norteamericano de 40 años alcanzó la cima del edificio sin utilizar cuerdas, arnés ni red de seguridad y se tomó una selfie en la cúspide de la impresionante excursión. Así, se convirtió en la primera persona en escalar esta estructura bajo la modalidad "free solo".

image

El desafío comenzó en la base del edificio, donde debió hacer frente a una losa inclinada de acero y vidrio de 113 metros y dos estructuras metálicas conocidas como "ruyi". Sucesivamente, encaró el tramo más extenso y exigente, compuesto por ocho módulos superpuestos entre los pisos 27 y 90.

Te puede interesar...

La etapa final se desarrolló en la torre superior del rascacielos, donde los desplomes exigieron un esfuerzo físico extremo. Desde allí avanzó hasta la aguja que corona el edificio, rematada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío.

Cientos de personas se reunieron en los alrededores del Taipei 101 para seguir la escalada, que inicialmente había sido postergada del viernes al sábado por las condiciones climáticas. Tras completar el ascenso, Honnold bajó y se reencontró con su esposa, Sanni McCandless.

Embed - Alex Honnold hace historia al escalar el Taipei 101 sin cuerdas ni arnés

En declaraciones posteriores, el escalador afirmó que "el tiempo es finito" y alentó a aprovecharlo "de la mejor manera". También admitió que sintió nervios al inicio, pero que se fue relajando a medida que avanzaba la subida.

Honnold alcanzó fama mundial en 2017 tras escalar en solitario y sin cuerdas "El Capitán", ubicado en el Parque Nacional Yosemite de California, una hazaña retratada en el documental "Free Solo", ganador de su terna en los Premios Oscar de ese año. Con el ascenso al Taipei 101, sumó un nuevo hito a una trayectoria marcada por desafíos extremos en la escalada mundial.

Temas

Te puede interesar