Los precios de referencia para comprar frutas, verduras y carnes en San Juan

En frutas, la banana y la manzana se comercializan entre $2.000 y $2.500, mientras que la naranja cuesta entre $1.500 y $2.000. El limón figura entre los productos más económicos, con valores de $500 a $600.

La uva presenta el precio más alto de la lista, con un rango de $9.500 a $12.000. El kiwi y la frutilla se ubican entre $7.000 y $8.000, mientras que el durazno y el damasco cuestan entre $4.500 y $6.000.

Cuánto cuestan las carnes

En el sector de carnes, el asado se comercializa entre $14.000 y $18.000, la blanda entre $16.000 y $17.500 y el peceto entre $18.000 y $22.000.

La costilla cuesta entre $12.800 y $16.000, mientras que la molida común se consigue entre $5.500 y $6.000. La molida especial, en cambio, se ubica entre $13.000 y $13.500.

Entre las opciones de cerdo, la costilla cuesta entre $8.500 y $9.000, el matambre entre $8.500 y $10.000 y la bondiola entre $8.000 y $9.000.

El pollo se vende entre $4.000 y $4.200, la pata muslo entre $3.700 y $4.200 y la pechuga entre $7.900 y $8.800. El cartón de 30 huevos cuesta entre $5.000 y $6.000.

Los valores corresponden a los precios de referencia difundidos por la Feria y Mercado de Abasto para esta semana.

Precios de referencia

Verduras

Precio

Papa

$800 - $1.500

Camote

$2.500 - $3.000

Zanahoria

$1.500 - $1.800

Zapallo tierno

$1.500 - $2.000

Zapallo inglés

$3.500 - $4.000

Zapallo anco

$3.000 - $4.500

Choclo

$1.200 - $1.300

Ajo

$800 - $1.000

Acelga

$800 - $900

Espinaca

$600 - $700

Tomate perita

$2.000 - $3.500

Tomate platense

$2.500 - $3.500

Cebolla

$1.500 - $2.800

Cebolla de verdeo

$600 - $750

Pimiento

$6.000 - $7.000

Morrón

$5.500 - $6.000

Berenjena

$2.000 - $3.000

Lechuga

$500 - $700

Pepino

$1.500 - $2.000

Brócoli

$1.500 - $2.000

Remolacha

$1.500 - $3.000

Repollo

$1.500 - $2.000

Rúcula

$500 - $600

Palta

$6.500 - $7.000

Espárrago

$1.500 - $2.000

Chaucha

$1.500 - $2.500

Frutas

Precio

Banana

$2.000 - $2.500

Manzana

$2.000 - $2.500

Naranja

$1.500 - $2.000

Durazno

$4.500 - $6.000

Ciruela

$2.500 - $3.000

Mandarina

$2.000 - $2.500

Kiwi

$7.000 - $8.000

Cereza

$2.000 - $2.500

Limón

$500 - $600

Pera

$2.000 - $2.500

Pomelo

$2.000 - $2.500

Frutilla

$7.000 - $8.000

Ananá

$5.000 - $6.000

Mango

$2.000 - $3.000

Sandía

$1.000 - $1.300

Uva

$9.500 - $12.000

Damasco

$4.500 - $6.000

Melón

$1.500 - $2.500

Carnes y otros productos

Producto

Precio

Asado

$14.000 - $18.000

Blanda

$16.000 - $17.500

Molida común

$5.500 - $6.000

Molida especial

$13.000 - $13.500

Peceto

$18.000 - $22.000

Costilla

$12.800 - $16.000

Costilla de cerdo

$8.500 - $9.000

Matambre

$14.000 - $18.000

Matambre de cerdo

$8.500 - $10.000

Chorizo

$6.500 - $7.000

Morcilla

$4.000 - $6.500

Bondiola

$8.000 - $9.000

Molleja

$22.000 - $23.000

Osobuco por pieza

$9.000 - $12.000

Hígado por caja

$5.000 - $6.000

Lengua

$9.500 - $10.000

Huevos, cartón de 30

$5.000 - $6.000

Pollo

$4.000 - $4.200

Pechuga

$7.900 - $8.800

Mondongo

$7.500 - $8.000

Pata muslo

$3.700 - $4.200

Blanda de cerdo

$8.500 - $9.000

Milanesa de carne

$13.000 - $13.500

Milanesa de cerdo

$8.500 - $9.000

Milanesa de pollo

$3.900 - $4.000

Chinchulines

$5.500 - $6.000