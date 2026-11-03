Los precios de referencia para comprar frutas, verduras y carnes en San Juan

En frutas, la banana y la manzana se comercializan entre $2.000 y $2.500, mientras que la naranja cuesta entre $1.500 y $2.000. El limón figura entre los productos más económicos, con valores de $500 a $600.
La uva presenta el precio más alto de la lista, con un rango de $9.500 a $12.000. El kiwi y la frutilla se ubican entre $7.000 y $8.000, mientras que el durazno y el damasco cuestan entre $4.500 y $6.000.
Cuánto cuestan las carnes
En el sector de carnes, el asado se comercializa entre $14.000 y $18.000, la blanda entre $16.000 y $17.500 y el peceto entre $18.000 y $22.000.
La costilla cuesta entre $12.800 y $16.000, mientras que la molida común se consigue entre $5.500 y $6.000. La molida especial, en cambio, se ubica entre $13.000 y $13.500.
Entre las opciones de cerdo, la costilla cuesta entre $8.500 y $9.000, el matambre entre $8.500 y $10.000 y la bondiola entre $8.000 y $9.000.
El pollo se vende entre $4.000 y $4.200, la pata muslo entre $3.700 y $4.200 y la pechuga entre $7.900 y $8.800. El cartón de 30 huevos cuesta entre $5.000 y $6.000.
Los valores corresponden a los precios de referencia difundidos por la Feria y Mercado de Abasto para esta semana.
Precios de referencia
Verduras
Precio
Papa
$800 - $1.500
Camote
$2.500 - $3.000
Zanahoria
$1.500 - $1.800
Zapallo tierno
$1.500 - $2.000
Zapallo inglés
$3.500 - $4.000
Zapallo anco
$3.000 - $4.500
Choclo
$1.200 - $1.300
Ajo
$800 - $1.000
Acelga
$800 - $900
Espinaca
$600 - $700
Tomate perita
$2.000 - $3.500
Tomate platense
$2.500 - $3.500
Cebolla
$1.500 - $2.800
Cebolla de verdeo
$600 - $750
Pimiento
$6.000 - $7.000
Morrón
$5.500 - $6.000
Berenjena
$2.000 - $3.000
Lechuga
$500 - $700
Pepino
$1.500 - $2.000
Brócoli
$1.500 - $2.000
Remolacha
$1.500 - $3.000
Repollo
$1.500 - $2.000
Rúcula
$500 - $600
Palta
$6.500 - $7.000
Espárrago
$1.500 - $2.000
Chaucha
$1.500 - $2.500
Frutas
Precio
Banana
$2.000 - $2.500
Manzana
$2.000 - $2.500
Naranja
$1.500 - $2.000
Durazno
$4.500 - $6.000
Ciruela
$2.500 - $3.000
Mandarina
$2.000 - $2.500
Kiwi
$7.000 - $8.000
Cereza
$2.000 - $2.500
Limón
$500 - $600
Pera
$2.000 - $2.500
Pomelo
$2.000 - $2.500
Frutilla
$7.000 - $8.000
Ananá
$5.000 - $6.000
Mango
$2.000 - $3.000
Sandía
$1.000 - $1.300
Uva
$9.500 - $12.000
Damasco
$4.500 - $6.000
Melón
$1.500 - $2.500
Carnes y otros productos
Producto
Precio
Asado
$14.000 - $18.000
Blanda
$16.000 - $17.500
Molida común
$5.500 - $6.000
Molida especial
$13.000 - $13.500
Peceto
$18.000 - $22.000
Costilla
$12.800 - $16.000
Costilla de cerdo
$8.500 - $9.000
Matambre
$14.000 - $18.000
Matambre de cerdo
$8.500 - $10.000
Chorizo
$6.500 - $7.000
Morcilla
$4.000 - $6.500
Bondiola
$8.000 - $9.000
Molleja
$22.000 - $23.000
Osobuco por pieza
$9.000 - $12.000
Hígado por caja
$5.000 - $6.000
Lengua
$9.500 - $10.000
Huevos, cartón de 30
$5.000 - $6.000
Pollo
$4.000 - $4.200
Pechuga
$7.900 - $8.800
Mondongo
$7.500 - $8.000
Pata muslo
$3.700 - $4.200
Blanda de cerdo
$8.500 - $9.000
Milanesa de carne
$13.000 - $13.500
Milanesa de cerdo
$8.500 - $9.000
Milanesa de pollo
$3.900 - $4.000
Chinchulines
$5.500 - $6.000