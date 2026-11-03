Dos incendios fueron reportados este martes 3 de noviembre en San Juan y movilizaron a los equipos de emergencia en los departamentos Ullum y Jáchal. Uno de los focos afectó una amplia zona de pastizales cercana al perilago del dique, mientras que el otro se registró en la localidad de El Rincón.
Incendios en Ullum y Jáchal obligaron a intervenir a los equipos de emergencia
En Ullum, las llamas afectaron una zona de pastizales cercana al perilago y los bomberos lograron controlar cerca del 80%. En Jáchal, el fuego fue reportado en Callejón El Membrillo, en la localidad de El Rincón. No se informaron las causas ni posibles daños.