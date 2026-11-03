Incendios en Ullum y Jáchal obligaron a intervenir a los equipos de emergencia

El siniestro ocurrió durante una jornada marcada por el intenso calor en San Juan.

Desde Bomberos descartaron que se tratara de una maniobra planificada y señalaron que todavía buscaban determinar cómo se inició el fuego.

El segundo episodio fue reportado en Callejón El Membrillo, en la localidad de El Rincón, departamento Jáchal. Según la información preliminar, se habría iniciado un incendio cuya magnitud todavía no había sido precisada.

Tras la alerta, Bomberos Voluntarios fueron convocados para intervenir en el lugar. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las causas del fuego ni sobre la existencia de daños materiales o personas afectadas.

Mientras en Ullum las tareas se concentraban en terminar de extinguir los focos activos, en Jáchal se aguardaba la intervención de los equipos de emergencia para atender el incendio.