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Incendios en Ullum y Jáchal obligaron a intervenir a los equipos de emergencia

En Ullum, las llamas afectaron una zona de pastizales cercana al perilago y los bomberos lograron controlar cerca del 80%. En Jáchal, el fuego fue reportado en Callejón El Membrillo, en la localidad de El Rincón. No se informaron las causas ni posibles daños.

Dos incendios fueron reportados este martes 3 de noviembre en San Juan y movilizaron a los equipos de emergencia en los departamentos Ullum y Jáchal. Uno de los focos afectó una amplia zona de pastizales cercana al perilago del dique, mientras que el otro se registró en la localidad de El Rincón.

En Ullum, el fuego se desató en inmediaciones del cruce de las rutas provinciales 60 y 54 y generó una importante columna de humo. El incendio avanzó sobre una zona descampada de difícil acceso, lo que complicó el trabajo de las dotaciones debido a las limitaciones para ingresar con vehículos convencionales.

La situación se encontraba controlada y fuera de peligro, aunque los bomberos continuaban trabajando para extinguir por completo las llamas. Hasta el momento, habían logrado mitigar cerca del 80% del incendio.

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El siniestro ocurrió durante una jornada marcada por el intenso calor en San Juan.

Desde Bomberos descartaron que se tratara de una maniobra planificada y señalaron que todavía buscaban determinar cómo se inició el fuego.

El segundo episodio fue reportado en Callejón El Membrillo, en la localidad de El Rincón, departamento Jáchal. Según la información preliminar, se habría iniciado un incendio cuya magnitud todavía no había sido precisada.

Tras la alerta, Bomberos Voluntarios fueron convocados para intervenir en el lugar. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las causas del fuego ni sobre la existencia de daños materiales o personas afectadas.

Mientras en Ullum las tareas se concentraban en terminar de extinguir los focos activos, en Jáchal se aguardaba la intervención de los equipos de emergencia para atender el incendio.

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