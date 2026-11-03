Así avanzan las obras de limpieza y defensa de prevención hídrica

En el área metropolitana, Rivadavia trabaja en las compuertas del dique Ignacio de la Roza y en la limpieza de vegetación cerca del Parque Faunístico. Rawson realiza levantamiento de monda y Santa Lucía avanza con la limpieza de los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

En Zonda ya concluyeron los trabajos de encauzamiento en el dique Soldano y continúan las intervenciones cerca del Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga. En Ullum, las tareas comprenden el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda.

También hay intervenciones en San Martín, con la limpieza del desagüe San Isidro, y en Albardón, donde continúa el encauzamiento del río Yakín.

En el este y sur provincial, 25 de Mayo registra trabajos finalizados en el dren de la Ruta 279 y en el dren de La Chimbera, mientras siguen las tareas en Calle 21 y en Calle 4 y Ruta 270. En Caucete se trabaja sobre el río Bermejo y el sistema de riego.

Por su parte, en Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en Calle 18 y Aberastain. En Sarmiento, las intervenciones incluyen el dren Sarmiento, el colector Bofinger y las defensas de Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

El conjunto de las obras forma parte de un operativo provincial de mitigación para mejorar el escurrimiento del agua y disminuir la exposición ante eventuales crecidas. Las autoridades remarcan que estos trabajos reducen riesgos, pero no los eliminan por completo.