La investigación judicial en torno a la muerte de Raúl Darío Jalife, un hombre de 64 años que vivía solo en una finca del departamento 25 de Mayo, arrojó certezas científicas tras conocerse el resultado de la autopsia practicada al cuerpo. El informe médico forense determinó que el deceso se produjo por causas naturales como consecuencia de un episodio cardíaco.
La autopsia determinó que el hombre hallado muerto en una pileta sufrió un infarto
La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó que el fallecimiento de Raúl Darío Jalife, encontrado sin vida en el departamento 25 de Mayo, se produjo por causas naturales a raíz de un episodio cardíaco.