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La autopsia determinó que el hombre hallado muerto en una pileta sufrió un infarto

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó que el fallecimiento de Raúl Darío Jalife, encontrado sin vida en el departamento 25 de Mayo, se produjo por causas naturales a raíz de un episodio cardíaco.

La investigación judicial en torno a la muerte de Raúl Darío Jalife, un hombre de 64 años que vivía solo en una finca del departamento 25 de Mayo, arrojó certezas científicas tras conocerse el resultado de la autopsia practicada al cuerpo. El informe médico forense determinó que el deceso se produjo por causas naturales como consecuencia de un episodio cardíaco.

El hallazgo se produjo luego de que un vecino de la zona rural sintiera olor nauseabundo y diera aviso a las autoridades policiales. En los primeros procedimientos, los peritos de criminalística y el médico legista constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa, así como tampoco se registraron daños, faltantes ni ingresos violentos en la propiedad.

Testimonios recabados entre los lugareños indicaban que el hombre solía manifestar problemas físicos que le provocaban desmayos ocasionales. Con la confirmación oficial de la autopsia sobre el origen natural del fallecimiento, se descartó de manera formal la comisión de hechos delictivos vinculados al caso.

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