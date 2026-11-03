La autopsia determinó que el hombre hallado muerto en una pileta sufrió un infarto

El hallazgo se produjo luego de que un vecino de la zona rural sintiera olor nauseabundo y diera aviso a las autoridades policiales. En los primeros procedimientos, los peritos de criminalística y el médico legista constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa, así como tampoco se registraron daños, faltantes ni ingresos violentos en la propiedad.

Testimonios recabados entre los lugareños indicaban que el hombre solía manifestar problemas físicos que le provocaban desmayos ocasionales. Con la confirmación oficial de la autopsia sobre el origen natural del fallecimiento, se descartó de manera formal la comisión de hechos delictivos vinculados al caso.