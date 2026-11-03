Ischigualasto cumple 55 años y lo celebra con momentos históricos en el Parque

Uno de los primeros grandes recuerdos se remonta a 1972, cuando el parque fue escenario de la emblemática película documental Argentinísima. La filmación, realizada con tecnología Eastmancolor, implicó un importante despliegue logístico y cinematográfico para registrar la inmensidad y las características únicas del paisaje.

Más de una década después, en 1984, Ischigualasto volvió a convertirse en escenario cinematográfico con The Warrior and the Sorceress, dirigida por John C. Broderick y coproducida por el reconocido productor Roger Corman junto a Héctor Olivera. La película formó parte de una serie de producciones internacionales de bajo presupuesto que Corman impulsó en Argentina durante los años ochenta, aprovechando sus escenarios naturales.

El vínculo con las grandes producciones continuó en 1995, cuando el Valle de la Luna recibió parte del rodaje de Highlander II: The Quickening. Aunque solamente se filmaron algunas escenas en el lugar, la producción contribuyó a proyectar internacionalmente los paisajes sanjuaninos.

Las geoformas de Ischigualasto también fueron escenario de la televisión nacional. En 1991, el reconocido humorista Tato Bores llegó al parque para realizar una producción audiovisual que convirtió al paisaje lunar en un gigantesco set de filmación.

El entorno surrealista de las formaciones rocosas ofreció un marco singular para las escenas protagonizadas por el recordado Actor Cómico de la Nación. El traslado del artista y de todo el equipo técnico hasta el parque quedó registrado como uno de los episodios audiovisuales más recordados de su historia.

Con el paso de los años, Ischigualasto también comenzó a aparecer en producciones musicales. En 2010, la banda argentina Miranda! eligió el parque para filmar el videoclip de Tu misterioso alguien, canción incluida en su álbum Miranda es imposible! y lanzada como sencillo ese año. El video fue publicado en el canal oficial del grupo en junio de 2010 y actualmente supera los 10 millones de reproducciones en YouTube.

Seis años después, en 2016, fue el turno de Airbag. La banda eligió las particulares formaciones del Valle de la Luna para filmar el videoclip de V.E.M., atraída por la apariencia de otro planeta que transmite el paisaje.

Entre los acontecimientos más destacados de los últimos años aparece una experiencia vinculada a una de las bandas más importantes de la música internacional: Coldplay.

En 2024, el grupo realizó una preescucha exclusiva e inmersiva de su décimo álbum de estudio, Moon Music, en el Valle de la Luna. La actividad tuvo un componente especial: Chris Martin participó a través de un mensaje de audio grabado especialmente para el público.

El evento sumó un nuevo capítulo a la historia del parque y demostró que sus paisajes pueden convertirse en escenarios para experiencias culturales y artísticas de alcance internacional.