La Selección Argentina confirmó dónde será su base durante el Mundial

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial a través de las redes sociales que "tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín, el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone, y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia".

Esta decisión se tomó "de acuedo a las distancias entre ciudaddes pero principalmente a las comodidades para la delegación". En esa ciudad, el equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará a Argelia en el estreno y a Jordania en la tercera jornada, mientras que la segunda fecha será en Dallas ante Austria.