El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Con las sedes y horarios de los encuentros ya confirmados, la Albiceleste terminó de definir dónde hará base: se quedará en Kansas City, donde disputará dos de los tres partidos de la primera ronda.
La Selección Argentina confirmó dónde será su base durante el Mundial
La AFA confirmó oficialmente que el elenco comandado por Lionel Scaloni se quedará en Kansas durante el Mundial 2026.