Los Azules recibió un reconocimiento en Argentina Week 2026

En Microsoft, Times Square, Los Azules recibió una Mención de AmCham Argentina, por su compromiso con la inversión productiva bajo el RIGI.

En el cierre de Argentina Week 2026, realizado en las oficinas de Microsoft en Times Square, Nueva York, ante más de 270 empresarios, inversores y funcionarios, Los Azules recibió una Mención Especial de AmCham Argentina, reconociendo a Andes Corporación Minera por su compromiso con la inversión productiva y el desarrollo económico en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La distinción fue entregada por el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte de una ceremonia que destacó a compañías que avanzan con inversiones de gran escala y de largo plazo bajo este régimen. Los Azules fue reconocido junto a otras empresas de los sectores minero, energético e infraestructura.

El reconocimiento fue recibido por Rob McEwen y Michael Meding, reflejando un compromiso con la Argentina que se extiende por más de dos décadas y el avance sostenido del proyecto desde la etapa de exploración hasta su preparación para la construcción.

Sobre el proyecto Los Azules

Los Azules es el primer proyecto de cobre en la historia de Argentina en obtener la aprobación integral bajo el RIGI, con un plan de inversión de USD 2.670 millones registrado bajo la Resolución 1553/2025 y con permisos ambientales de construcción y operación vigentes desde fines de 2024. El Estudio de Factibilidad confirma un activo de larga vida con fundamentos económicos sólidos (CAPEX inicial de USD 3.170 millones; VAN de USD 2.900 millones al 8% y TIR después de impuestos de 19,8% a USD 4,35/lb de cobre; a precios actuales cercanos a USD 5,80/lb, el VAN asciende a aproximadamente USD 6.200 millones y la TIR a cerca de 30%).

El proyecto está diseñado para producir cátodos de cobre grado LME mediante un proceso de lixiviación en pilas y SX-EW abastecido con energía renovable. Se estima una producción promedio de 148.000 toneladas anuales durante 22 años, alcanzando 204.000 toneladas por año en los primeros cinco años. A precios actuales del cobre, esto representa exportaciones del orden de USD 1.900 millones anuales en promedio, y alrededor de USD 2.600 millones por año en la fase inicial de mayor ley, además de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos.

El régimen RIGI otorga 30 años de estabilidad fiscal, legal y cambiaria, brindando el marco necesario para financiar y desarrollar proyectos de esta magnitud.

