Los Azules recibió un reconocimiento en Argentina Week 2026

Sobre el proyecto Los Azules

Los Azules es el primer proyecto de cobre en la historia de Argentina en obtener la aprobación integral bajo el RIGI, con un plan de inversión de USD 2.670 millones registrado bajo la Resolución 1553/2025 y con permisos ambientales de construcción y operación vigentes desde fines de 2024. El Estudio de Factibilidad confirma un activo de larga vida con fundamentos económicos sólidos (CAPEX inicial de USD 3.170 millones; VAN de USD 2.900 millones al 8% y TIR después de impuestos de 19,8% a USD 4,35/lb de cobre; a precios actuales cercanos a USD 5,80/lb, el VAN asciende a aproximadamente USD 6.200 millones y la TIR a cerca de 30%).

El proyecto está diseñado para producir cátodos de cobre grado LME mediante un proceso de lixiviación en pilas y SX-EW abastecido con energía renovable. Se estima una producción promedio de 148.000 toneladas anuales durante 22 años, alcanzando 204.000 toneladas por año en los primeros cinco años. A precios actuales del cobre, esto representa exportaciones del orden de USD 1.900 millones anuales en promedio, y alrededor de USD 2.600 millones por año en la fase inicial de mayor ley, además de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos.

El régimen RIGI otorga 30 años de estabilidad fiscal, legal y cambiaria, brindando el marco necesario para financiar y desarrollar proyectos de esta magnitud.