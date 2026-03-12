La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una expediente este jueves con el objetivo de investigar el viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York, en el que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. Además, se buscará esclarecer la visita que hizo junto al resto de su familia a Punta del Este.
La Procuración abrió una investigación sobre los viajes de Adorni
