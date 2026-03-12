"
La Procuración abrió una investigación sobre los viajes de Adorni

El organismo inició un expediente preliminar para conocer si hubo irregularidades en torno a la inclusión de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial y en las vacaciones que realizó a Punta del Este.

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una expediente este jueves con el objetivo de investigar el viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York, en el que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. Además, se buscará esclarecer la visita que hizo junto al resto de su familia a Punta del Este.

Según lo consignado por La Nación, se trata de una "investigación preliminar" que puede derivar en una denuncia penal o en una notificación administrativa en caso de que hallarse irregularidades en las acciones del exvocero presidencial.

En lo particular, la PIA, a cargo de Sergio Leonel Rodríguez desde diciembre de 2014, intentará esclarecer cómo se pagó cada uno de los viajes y con quién estuvo acompañado y por qué, además de un detalle de su situación patrimonial.

El organismo es parte de la Procuración General de la Nación y se especializa en "la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional".

Como parte de sus funciones debe "denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos", según lo explicado en el sitio del Ministerio Público Fiscal.

El jefe de Gabinete está bajo la lupa desde que trascendió una imagen de su llegada a Nueva York junto a su pareja. Ambos formaron parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei, pero la polémica se inició dado que Angeletti no es una funcionaria pública.

"Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañara", explicó Adorni en diálogo con A24 luego del escándalo. "No hubo ningún episodio extraño. Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto. El resto de las explicaciones ya las di", agregó.

