River visita a Huracán en el debut de Coudet como entrenador

Nicolás Ramírez fue designado por la AFA para impartir justicia en el encuentro. El partido marcará el estreno del “Chacho” al frente del conjunto de Núñez, tras su llegada para reemplazar a Marcelo Gallardo.

image

River buscará comenzar con el pie derecho una nueva etapa con Coudet en el banco, mientras que Huracán intentará hacerse fuerte como local en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.