River Plate visita este jueves a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en lo que será el debut de Eduardo Coudet como entrenador del “Millonario”. El encuentro comenzará a las 21.30 en Parque Patricios y contará con aforo reducido, luego del derrumbe ocurrido días atrás en las inmediaciones del estadio del “Globo”.
River visita a Huracán en el debut de Coudet como entrenador
