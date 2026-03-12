"
San Juan 8 > Ovación > River Plate

River visita a Huracán en el debut de Coudet como entrenador

El partido se disputa desde las 21.30 en el Ducó, con aforo reducido por el derrumbe en Parque Patricios. Es el estreno del DT en el banco del "Millo".

River Plate visita este jueves a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en lo que será el debut de Eduardo Coudet como entrenador del “Millonario”. El encuentro comenzará a las 21.30 en Parque Patricios y contará con aforo reducido, luego del derrumbe ocurrido días atrás en las inmediaciones del estadio del “Globo”.

Nicolás Ramírez fue designado por la AFA para impartir justicia en el encuentro. El partido marcará el estreno del “Chacho” al frente del conjunto de Núñez, tras su llegada para reemplazar a Marcelo Gallardo.

image

River buscará comenzar con el pie derecho una nueva etapa con Coudet en el banco, mientras que Huracán intentará hacerse fuerte como local en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

