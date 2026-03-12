Santilli confirmó los dos próximos desafíos del Gobierno en el Congreso

Así, confirmó: “Vamos a seguir avanzando en las reformas. Nos queda lo de los periglaciares en abril y las reformas electorales”. Además, confirmó que la semana que viene volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, que por lo general se reúne los martes en el despacho de Manuel Adorni.

El funcionario de la administración de Javier Milei visitó Expoagro 2026 y brindó una charla junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llamada “Reformas para liberar el potencial productivo de la Argentina”. “El campo está viviendo un buen momento”, sostuvo Santilli ante la prensa.

Santilli salió a respaldar a Manuel Adorni

Por redes sociales, el ministro del Interior sumó su apoyo al jefe de Gabiente, Manuel Adorni, en medio de la polémica por los viajes que realizó a Nueva York y a Punta del Este. SANTILLI“Lo respaldo porque es un jefe de Gabinete con el que trabajo todos lo días. Mi respaldo es total y absoluto”, enfatizó Santilli. Además indicó que "como siempre, hay una operación detrás de esto".

Santilli no fue el único, el propio presidente Javier Milei le dio su apoyo a Adorni, al igual que lo hizo su hermana, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los distintos funcionarios del Gabinete nacional.