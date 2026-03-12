Paritaria docente: gremios y el gobierno, en busca del ansiado acuerdo

image

En este sentido, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que, más allá de los porcentajes, el debate se centra en la forma y los plazos de implementación de las mejoras salariales, una cuestión que su gremio viene planteando desde diciembre. Por su parte, Karina Navarro de UDA, sostuvo que un aumento mínimo por sobre la inflación podría no ser suficiente y recordó que los gremios habían solicitado en reuniones previas adelantar un incremento del 5% al mes de marzo y elevar el salario mínimo docente garantizado, que consideran muy bajo en comparación con otras provincias. Desde AMET, el secretario gremial Francisco Campos fue el más enfático al describir el ánimo de los trabajadores. Advirtió sobre el complejo clima que se vive en las escuelas, señalando que existe un profundo enojo y preocupación entre los docentes.

Mientras la reunión transcurre, la expectativa se mantiene en todo el arco educativo, que espera un avance significativo que permita recomponer los salarios y llevar certidumbre a las aulas.