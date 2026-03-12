"
San Juan 8 > San Juan > Paritaria docente

Paritaria docente: gremios y el gobierno, en busca del ansiado acuerdo

En la sexta sesión de negociación del año, los sindicatos advirtieron sobre el profundo malestar en las bases tras el levantamiento del paro. El Ejecutivo analiza una contrapropuesta presentada por UDA días atrás.

En una jornada clave para el sector educativo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) retomaron este jueves 12 de marzo la negociación paritaria, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial para el año 2026. La reunión, que comenzó a las 14 horas, se desarrolla en un ambiente de marcada tensión y expectativa.

Este nuevo encuentro fue convocado luego de que la última sesión, realizada el martes 10, finalizara con la presentación de una contrapropuesta por escrito del sindicato UDA, que fue recibida por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Sin embargo, el contexto actual está signado por el descontento de una parte considerable de los docentes, generado por la decisión de suspender el paro que estaba previsto para esta semana. Los representantes gremiales llegaron a la mesa de diálogo con el mandato de escuchar una nueva oferta del Ejecutivo que logre satisfacer las demandas del sector.

En este sentido, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que, más allá de los porcentajes, el debate se centra en la forma y los plazos de implementación de las mejoras salariales, una cuestión que su gremio viene planteando desde diciembre. Por su parte, Karina Navarro de UDA, sostuvo que un aumento mínimo por sobre la inflación podría no ser suficiente y recordó que los gremios habían solicitado en reuniones previas adelantar un incremento del 5% al mes de marzo y elevar el salario mínimo docente garantizado, que consideran muy bajo en comparación con otras provincias. Desde AMET, el secretario gremial Francisco Campos fue el más enfático al describir el ánimo de los trabajadores. Advirtió sobre el complejo clima que se vive en las escuelas, señalando que existe un profundo enojo y preocupación entre los docentes.

Mientras la reunión transcurre, la expectativa se mantiene en todo el arco educativo, que espera un avance significativo que permita recomponer los salarios y llevar certidumbre a las aulas.

