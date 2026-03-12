En una jornada clave para el sector educativo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) retomaron este jueves 12 de marzo la negociación paritaria, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial para el año 2026. La reunión, que comenzó a las 14 horas, se desarrolla en un ambiente de marcada tensión y expectativa.
Paritaria docente: gremios y el gobierno, en busca del ansiado acuerdo
En la sexta sesión de negociación del año, los sindicatos advirtieron sobre el profundo malestar en las bases tras el levantamiento del paro. El Ejecutivo analiza una contrapropuesta presentada por UDA días atrás.