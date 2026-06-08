Los Azules destinó USD 58,9 millones a proveedores y alcanzó pico de empleo

Fuerte impacto en proveedores sanjuaninos

Del monto total invertido, USD 58,9 millones estuvieron destinados a proveedores y contratistas, un equivalente a más de 85.000 millones de pesos argentinos; el 73,5% de esa facturación correspondió a empresas sanjuaninas. Además, del total de prestadores de bienes y servicios, el 68% corresponde a proveedores y contratistas de San Juan, lo que reafirma el fuerte compromiso de la empresa con la cadena de valor local.

En el último año, Los Azules continuó impulsando programas de inversión social en las comunidades del área de influencia del proyecto, ejecutando 11 iniciativas que alcanzaron a más de 6.000 personas en el departamento Calingasta. Estas acciones, que abarcaron programas de educación, salud, empleo y cultura, evidencian un modelo de desarrollo donde la inversión social es parte integral del avance del proyecto.

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Avances técnicos y estrategia de contratación

Respecto de los trabajos que se realizaron en sitio, en el área de investigación se ejecutaron perforaciones geotécnicas y de condenación, complementadas con ensayos hidrogeológicos destinados al avance de la ingeniería de detalle.

A su vez, hubo avances significativos en la precalificación de compañías EPCM (Engineering, Procurement & Construction Management), proceso orientado a seleccionar al contratista que gestionará la ingeniería, procura y construcción del núcleo de proceso del proyecto (plantas de trituración, extracción por solvente y electroobtención y producción de ácido sulfúrico), donde la integración técnica entre disciplinas es el principal valor agregado de ese modelo de contratación.

En paralelo, se definió una estrategia de ejecución en dos vías: una conducida por la firma EPCM y otra dirigida directamente por el equipo de gerencia de Los Azules para los paquetes de infraestructura, incluyendo pila de lixiviación, minería y servicios de soporte, donde la contratación directa permite aprovechar la cadena de valor local y la experiencia del equipo sobre el terreno.

Este esquema, diseñado para las fases previstas entre fines de 2026 y 2030, asigna cada paquete al modelo que ofrece mayores ventajas, y garantiza que una parte sustancial de la inversión sea gestionada y supervisada por el propio equipo del proyecto, vinculando a firmas especializadas del mercado provincial y nacional. En este equipo, los profesionales sanjuaninos tienen un rol central por su conocimiento profundo del territorio, de su historia productiva y de las particularidades de la región.

Infraestructura vial y bypass para la comunidad

En materia de infraestructura, la temporada estuvo marcada por dos hitos clave: la culminación del Campamento Pionero y el inicio de las obras del camino pionero, que mejorará la logística hacia el sitio y sienta las bases para las próximas etapas.

Dentro del plan de desarrollo del proyecto y de las obras tempranas, se contempla la construcción de un puente de uso público sobre el río Los Patos, que conectará la Ruta Nacional 149 con la Ruta Provincial 12, vinculando las localidades de Villa Corral, Puchuzum y Villa Nueva. A partir de ese cruce se derivará el nuevo trazado de camino hacia el proyecto, conformando así un bypass que permitirá desviar el tránsito de construcción fuera del casco urbano de Villa Calingasta y Alto Calingasta, minimizando el impacto vial sobre las comunidades locales.

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En paralelo, se ejecutará un cruce temporal que asegurará la conectividad durante las obras del puente definitivo, evitando la circulación de tránsito pesado por entornos urbanos. El plan incluye, además, optimizaciones en rutas públicas y nuevos trazados de camino asociados al cruce, con el objetivo de consolidar un acceso adecuado para uso público y privado, priorizando la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

Asimismo, se prevé continuar con la construcción del campamento del Proyecto Los Azules. La ejecución de estas obras requiere la obtención de diversos permisos sectoriales, parte de los cuales ya se encuentran en proceso de evaluación ante las autoridades competentes y a la espera de aprobación para el avance del cronograma de tareas. También está previsto coordinar con el gobierno provincial y municipal el avance de estas obras y su vinculación con el plan estratégico provincial.

Sostenibilidad y diseño ambiental

Los Azules reafirma su compromiso con el desarrollo de una minería moderna, responsable y sustentable, entendiendo que el crecimiento de la actividad debe ir de la mano del cuidado ambiental, el respeto por las comunidades y la generación de valor compartido. Desde sus etapas iniciales, el proyecto ha sido concebido bajo estándares internacionales que priorizan la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia en la gestión y una visión de largo plazo orientada a contribuir al desarrollo de San Juan y de Argentina.

Este compromiso se refleja en decisiones concretas incorporadas al diseño del proyecto, como la utilización de energía 100% renovable, una reducción estimada del 74% en el consumo de agua respecto de procesos convencionales de flotación, una menor intensidad de carbono y la eliminación de la necesidad de un dique de relaves. A través de estos y otros avances, Los Azules busca consolidarse como un referente de la nueva minería del cobre, aportando los minerales que demanda la transición energética global mediante un modelo de desarrollo ambiental y socialmente responsable.

Fuente: Comunicación Los Azules