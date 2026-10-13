La provincia de San Juan atraviesa este martes 13 de octubre una jornada marcada por el aire fresco y la inestabilidad climática. Luego de los avisos por tormentas emitidos al inicio de la semana, las condiciones meteorológicas mantienen un marco de abundantes nubes, viento del sector Sur y probabilidad de precipitaciones aisladas en gran parte del territorio provincial.
Continúa el alerta por lluvias y se prevé un martes fresco con máxima de 18 grados
Tras las tormentas registradas el lunes, San Juan transita este martes 13 de octubre bajo la persistencia de las condiciones de inestabilidad.