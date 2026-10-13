Continúa el alerta por lluvias y se prevé un martes fresco con máxima de 18 grados

Según los datos oficiales actualizados a las 05:39 hs, las primeras horas de la mañana registraron una temperatura de 12.9°C con un nivel de humedad del 82%. La presencia de viento Sur a 15 km/h contribuye a la sensación de aire fresco, estimándose una máxima que alcanzará apenas los 18°C durante la tarde.

Debido a la persistencia de la humedad y la calzada mojada por las precipitaciones intermitentes, las autoridades de tránsito recomiendan circular con extrema precaución por las arterias urbanas y rutas provinciales. Se espera que las condiciones de inestabilidad comiencen a mejorar de manera paulatina hacia las últimas horas del día.