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Continúa el alerta por lluvias y se prevé un martes fresco con máxima de 18 grados

Tras las tormentas registradas el lunes, San Juan transita este martes 13 de octubre bajo la persistencia de las condiciones de inestabilidad.

La provincia de San Juan atraviesa este martes 13 de octubre una jornada marcada por el aire fresco y la inestabilidad climática. Luego de los avisos por tormentas emitidos al inicio de la semana, las condiciones meteorológicas mantienen un marco de abundantes nubes, viento del sector Sur y probabilidad de precipitaciones aisladas en gran parte del territorio provincial.

Según los datos oficiales actualizados a las 05:39 hs, las primeras horas de la mañana registraron una temperatura de 12.9°C con un nivel de humedad del 82%. La presencia de viento Sur a 15 km/h contribuye a la sensación de aire fresco, estimándose una máxima que alcanzará apenas los 18°C durante la tarde.

Debido a la persistencia de la humedad y la calzada mojada por las precipitaciones intermitentes, las autoridades de tránsito recomiendan circular con extrema precaución por las arterias urbanas y rutas provinciales. Se espera que las condiciones de inestabilidad comiencen a mejorar de manera paulatina hacia las últimas horas del día.

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