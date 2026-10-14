Según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad en San Juan se extenderá durante todo el jueves 15 de octubre. Las mayores probabilidades de precipitación (10 - 40%) se concentrarán durante la mañana, con lluvias aisladas, y por la tarde, con chaparrones acompañados por viento del sector sur.
Alerta por lluvias en San Juan: hasta qué día se mantendrá el agua
Las precipitaciones se mantendrán durante el jueves con lluvias aisladas y chaparrones, mejorando recién hacia la noche y la madrugada del viernes.