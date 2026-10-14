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Alerta por lluvias en San Juan: hasta qué día se mantendrá el agua

Las precipitaciones se mantendrán durante el jueves con lluvias aisladas y chaparrones, mejorando recién hacia la noche y la madrugada del viernes.

Según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad en San Juan se extenderá durante todo el jueves 15 de octubre. Las mayores probabilidades de precipitación (10 - 40%) se concentrarán durante la mañana, con lluvias aisladas, y por la tarde, con chaparrones acompañados por viento del sector sur.

Hacia la noche del jueves las condiciones comenzarán a mejorar lentamente, con una baja probabilidad de precipitación (0 - 10%) y cielo mayormente nublado, tendencia que se consolidará hacia el viernes 16, jornada en la que ya no se prevén lluvias en la provincia.

Detalle del pronóstico para los próximos días

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  • Jueves 15 de octubre:

    • Mínima: 10°C | Máxima: 17°C

    • Madrugada: Mayormente nublado (Prob. 0 - 10%).

    • Mañana: Lluvias aisladas (Prob. 10 - 40%), viento del sur entre 13 y 22 km/h.

    • Tarde: Chaparrones (Prob. 10 - 40%), viento del sur entre 7 y 12 km/h.

    • Noche: Mayormente nublado (Prob. 0 - 10%), viento del sur entre 13 y 22 km/h.

  • Viernes 16 de octubre:

    • Mínima: 11°C | Máxima: 18°C

    • Madrugada/Mañana: Mayormente nublado, sin probabilidad relevante de lluvias (0 - 10%).

    • Tarde/Noche: Mayormente nublado (Prob. 0 - 10%).

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