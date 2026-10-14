Miércoles fresco en San Juan con alerta por lluvias aisladas y chaparrones

En el reporte del tiempo correspondiente a las 06:00 hs, la temperatura se ubicó en los 10.8°C, acompañada por una humedad del 86% y vientos suaves del sector Sur a 8 km/h. Con el correr de las horas, el viento rotará hacia el Sudeste manteniendo intensidades moderadas entre los 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera el pico de temperatura de la jornada, alcanzando apenas los 19°C bajo la presencia de chaparrones intermitentes que se extenderán hasta la noche, momento en que el termómetro bajará a los 14°C. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un rango del 10 al 40% durante todo el día.