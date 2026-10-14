La provincia de San Juan mantiene el marco de inestabilidad climática durante este miércoles 14 de octubre. Luego de los días marcados por el descenso térmico y la humedad, el tiempo no dará tregua y se esperan precipitaciones en forma de lluvias aisladas y chaparrones en distintas zonas del territorio local.
Miércoles fresco en San Juan con alerta por lluvias aisladas y chaparrones
Con una mañana fresca que registró 10.8°C a primera hora y un nivel de humedad del 86%, el Servicio Meteorológico prevé probables lluvias aisladas y chaparrones a lo largo de toda la jornada, con una máxima estimada en 19°C.