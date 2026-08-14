La provincia crece en exportaciones y supera los US$2.000 millones

Desde la Dirección de Comercio Exterior se impulsó un esquema de trabajo basado en cuatro ejes estratégicos: el diseño y ejecución de políticas públicas; la inteligencia comercial; la promoción de la oferta exportable y la capacitación permanente de empresas, profesionales y emprendedores.

Uno de los datos más relevantes es que, sctualmente, más de 180 empresas sanjuaninas exportan bienes y servicios, correspondientes a más de 480 posiciones arancelarias, con presencia en más de 150 mercados internacionales. Este desempeño estuvo acompañado por un contexto nacional de mejoras macroeconómicas, fiscales y operativas que favorecieron la competitividad de las economías regionales. Además, se logró una articulación con entidades empresariales, cámaras sectoriales, universidades, organismos nacionales y provinciales. Este trabajo conjunto permitió diseñar herramientas de apoyo para las empresas y generar nuevas oportunidades comerciales.

En materia de promoción internacional, San Juan participó en ferias y misiones comerciales en países como Canadá, Brasil, Alemania y Países Bajos, además de numerosas exposiciones internacionales realizadas en Argentina. También se organizaron 20 rondas de negocios, que reunieron a más de 1.270 participaciones empresarias, facilitando el contacto directo entre productores locales y compradores internacionales.

La capacitación fue otro de los pilares centrales. A través de distintos programas desarrollados junto a universidades, organismos públicos e instituciones especializadas, se brindó formación a más de 1.600 personas, entre empresarios, profesionales, estudiantes, emprendedores y productores, fortaleciendo las capacidades necesarias para competir en mercados globales.

Entre las acciones más destacadas también se encuentran la conformación de grupos exportadores, la asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas, la organización de misiones inversas con compradores internacionales, la creación de un banco de profesionales especializados en comercio exterior y el desarrollo del Observatorio de Costos y Transporte Internacional de Cargas. Además, durante este período se realizaron más de 900 acciones de asistencia técnica, informes especializados y reuniones con empresas e instituciones, consolidando un esquema de acompañamiento permanente al sector productivo.

Si bien los avances muestran una recuperación significativa, desde la Dirección de Comercio Exterior remarcan que el desafío continúa. “El objetivo es seguir ampliando la presencia de los productos sanjuaninos en el mundo, incorporando nuevas empresas al proceso exportador y consolidando políticas públicas que fortalezcan la competitividad de la provincia”, destacó el director, Adrián Alonso.