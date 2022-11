"Las niñas o niños abusados tienen el alma destruida y la mirada perdida"

En este marco, sanjuan8.com habló con Raúl Iglesias, coordinador de ANIVI-la institución creada para recibir denuncias por abuso sexual- y dio cuenta de lo que significa trabajar con niñas, niños y adolescentes víctimas de este complejo delito penal.

Mientras brindaba las estadísticas sobre los casos que llegan a diario a ANIVI, ubicado en calle Córdoba a metros de avenida Rioja, dijo que como fiscal tiene que mantener el principio de objetividad para investigar, pero enfatizó que cuando mira a los ojos a una víctima siente una mirada perdida y vacía.

“Le matas el alma. Las niñas y niños abusados tienen una mirada que solo ellos tienen”, sintetizó en medio de la conmoción que significa tratar a diario entre dos o tres casos que llegan hasta el centro de abordaje para denunciar algún tipo de abuso sexual infantil.

Anivi (7).jpeg

Seguido a esto, destaca el nivel de manipulación de los abusadores, que en un 90% aproximados son hombres del contexto intrafamiliar de la víctima, y aclara que muchas veces tienen que ver fotos o videos en donde las víctimas son abusadas. Este tipo de situaciones son específicas y muchas veces se da en los casos de reproducción y distribución de explotación sexual.

“Es muy fuerte mirar como una nena o un nene es abusado sexualmente o ver videos de niños de 6 años que son obligados a desvestirse, o lloran del dolor”, revela en el contexto de los casos de pornografía infantil y recuerda uno de los casos en los que tuvo que investigar a un hombre que vivía con su madre y producía material con los niños que vivían en su barrio.

Explicó que este acusado que fue condenado a más de 10 años de prisión efectiva tenía en una de sus mesas decenas de fotos de niños que eran vecinos. “Era de película porque tenía identificadas las fotos en forma de registro”, agregó mientras aclara la importancia de trabajar en red y enfatiza que San Juan se ubica en las provincias con mejores estadísticas en casos juzgados de Pornografía Infantil.

“Tenemos que ver los videos y escuchar lo que hablan para determinar si son casos locales y así saber de dónde viene el video. Escuchar los gritos de dolor es algo muy duro que nos lleva muchas veces a pararnos de la silla y salir, tomar aire y así seguir con nuestro trabajo”, explicó en una entrevista telefónica.

Iglesias no deja de hablar de las víctimas, que en un 90% son nenas y chicas hasta 17 años, y explica que es tan alto el nivel del manipulador que cuando amenaza a las víctimas lo hace con sus hermanos o que algo le hará a la madre.

abuso sexual infantil 4.jpg

“He visto que por defender a su mamá y sus hermanas las víctimas se quedan calladas, pero cuando crecen y el agresor por alguna razón se va de la casa lo cuentan y ahí te das cuenta que lo primero que primó en esas niñas fue el instinto de protección a su familia”.

En cuanto al perfil de los agresores sexuales dijo que no hay un solo perfil, pero aclara el alto nivel de manipulación. “El agresor siempre manipula lo que implica que algún contacto tuvo con la familia y generó un tipo de confianza, No hay un perfil del abusador, pero aprovechan y les dicen que les darán un caramelo y o les prestan el celular, esa una es frase típica de las víctimas”.

“Hemos tenido situaciones en donde les ofrecen un chupetín, el teléfono o que les harán daño a la mama y lo más triste es que la amenazas son para los hermanos y las niñas por defender a su mamá y a sus hermanos se quedan calladas”, argumentó el fiscal general de ANIVI.

Por otro lado, no deja de mencionar que muchas veces se molestan o sienten incomodidad con los casos juzgados ya que el acusado puede recibir una pena menor o queda con una condicional. “Nos pasa mucho que las condenas nos indignan, pero el código nos dice hasta acá tengo q llevar y por otro lado hay que hacer funcionar el sistema y escuchar a las familias”, explica mientras aclara que no hay que olvidar que la víctima es un niño que se puede bloquear y no cuenta nada y ahí es cuando te quedas sin herramientas.

Los casos que llegaron a ANIVI desde el 26 de febrero del 2021

-Hasta el día de la fecha hay 1190 legajos, dentro de esos legajos hay muchos que están acumulados es decir que son un poco menor a 1100. Los acumulados son hombres que han sido denunciado más de una vez.

-De este total, hay 363 que son juicios abreviados ya agendados para condena.

-Alrededor de 125 personas ya cumplen condena efectiva en el penal y en cuanto a las condenas condicionales o en suspenso son 238.

-Absoluciones sólo 15 personas que por la figura del beneficio de la duda se favoreció al imputado. “No hay absoluciones porque el imputado sea quizás inocente, hay absoluciones porque el juez tiene dudas de si cometió el delito y en caso de duda el Código expresa que es a favor del imputado”

-Sobreseimientos unos 181, estos tienen una particularidad que son pedidos por el ministerio publico fiscal. “Es decir que hay una denuncia, se investiga, pero la investigación puede ser negativa. Muchos sobreseimientos son por inimputabilidad, es decir que los imputados tienen una discapacidad o por extinción de la acción porque el imputado falleció. Tenemos casos en los que se suicidaron o vamos a Cámara Gesell y el niño dijo que no le hizo nada. Pero en todas las causas se termina con una medida de protección y con abordaje de los organismos”, informó Iglesias.

-Los archivos son alrededor de 181 y en un 80% son archivos que son delito del cibercrimen y tiene una particularidad distinta. Es decir que lo acusado hacen perfiles truchos y no se llega a ellos o porque los imputados son de otras jurisdicciones o suplantan otras identidades.

-En cuanto a las denuncias el 80% de los acusados son hombres del entorno intrafamiliar. Es decir, un padrastro, tío, primo, abuelo o hermano. El 90% de las víctimas son nenas o chicas de hasta 17 años.

Si conocés a un niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual podés pedir ayuda al 911, 102 o dirigirte al ANIVI (Av. Cordoba, pasando Rioja).