Con más de 25 mil participantes, cerraron las Colonias 2026

En este sentido, cabe destacar que hay predios donde las colonias que se arman son multitudinarias, como las del Camping de Don Bosco y el Club Colón Juniors, que superan ampliamente las 1000 personas (van entre 1560 y 1300 personas respectivamente); seguidas por las del Camping Municipal de Angaco, el Camping de Rivadavia, el Camping de San Martín, entre otros, como algunas de las más convocantes.

Pero también, hay colonias en zonas más distantes, donde la población del lugar es reducida, sin embargo, la cantidad de participantes no es un impedimento para que no se realicen. Este es el caso de las instancias recreativas que funcionan en la Escuela Benito Juárez en Puchuzún, a 25 kilómetros de la villa de Calingasta, que tiene 7 niños y niñas como asistentes ya que en la localidad viven no más de 15 familias; la de la Escuela Armada Argentina en los Baldecitos sobre ruta 150 en Valle Fértil, con un número semejante. Una situación similar ocurre en la de la Escuela Albergue Buenaventura Luna en Sierras de Riveros, la de la Escuela María Elena Vidart de Maurín de Agua Cercada, la de Escuela Albergue Marcos Gómez Narváez en Sierras de Elizondo y en la Escuela Albergue Hernando de Magallanes en las Sierras de Chavez, todas de Valle Fértil, además de la del CIC de Villa Nueva en Calingasta. Tienen entre 6 y 20 participantes.