Con más de 25 mil participantes, cerraron las Colonias 2026

En todos los casos, las Colonias de Verano son una política pública implementada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con colaboración de otros ministerios y fundamentalmente en convenio con todos los municipios de la provincia que, además de ofrecer alternativas de diversión, recreación y formación en diversas temáticas -desde lo deportivo, lo artístico hasta el aprendizaje de conceptos básicos sobre la energía solar y su aprovechamiento- son una oportunidad para trabajar y acompañar otras facetas fundamentales en la vida de los sanjuaninos como cuestiones emocionales y emergentes psicosociales que en estos ámbitos también aparecen, asegurar las necesidades nutricionales no sólo a través de una alimentación común sino también para personas con celiaquía, diabetes o alergias que se contempla en el desayuno y el almuerzo para todos; también cuestiones médicas como controles odontológicos, vacunación, entre otros.
También son una posibilidad de trabajo temporal para más de 3000 personas, entre profesores, monitores, profesionales de diferentes rubros, guardavidas, personas que trabajan en las cocinas, entre muchos más. Es de destacar que, entre ellos, hay 30 personas con discapacidad que también tienen su inclusión laboral plena en las colonias. Este año, se duplicó el número de estos trabajadores, tomando como antecedente los buenos resultados del 2025.