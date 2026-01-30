"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Colonias

Con más de 25 mil participantes, cerraron las Colonias 2026

Con predios que superaron los 1.500 participantes, la provincia aseguró la diversión, el aprendizaje y el cumplimiento de derechos fundamentales en una nueva edición de las Colonias.

Este viernes 30 de enero cerró oficialmente la temporada de Colonias de Verano 2026 en la provincia. Los más de 25 mil participantes, entre niños y niñas de 6 a 12 años, personas con discapacidad y personas mayores, a lo largo y ancho de la provincia, tuvieron un objetivo: disfrutar de las actividades de vacaciones.

En este sentido, cabe destacar que hay predios donde las colonias que se arman son multitudinarias, como las del Camping de Don Bosco y el Club Colón Juniors, que superan ampliamente las 1000 personas (van entre 1560 y 1300 personas respectivamente); seguidas por las del Camping Municipal de Angaco, el Camping de Rivadavia, el Camping de San Martín, entre otros, como algunas de las más convocantes.

Pero también, hay colonias en zonas más distantes, donde la población del lugar es reducida, sin embargo, la cantidad de participantes no es un impedimento para que no se realicen. Este es el caso de las instancias recreativas que funcionan en la Escuela Benito Juárez en Puchuzún, a 25 kilómetros de la villa de Calingasta, que tiene 7 niños y niñas como asistentes ya que en la localidad viven no más de 15 familias; la de la Escuela Armada Argentina en los Baldecitos sobre ruta 150 en Valle Fértil, con un número semejante. Una situación similar ocurre en la de la Escuela Albergue Buenaventura Luna en Sierras de Riveros, la de la Escuela María Elena Vidart de Maurín de Agua Cercada, la de Escuela Albergue Marcos Gómez Narváez en Sierras de Elizondo y en la Escuela Albergue Hernando de Magallanes en las Sierras de Chavez, todas de Valle Fértil, además de la del CIC de Villa Nueva en Calingasta. Tienen entre 6 y 20 participantes.

Te puede interesar...

En todos los casos, las Colonias de Verano son una política pública implementada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con colaboración de otros ministerios y fundamentalmente en convenio con todos los municipios de la provincia que, además de ofrecer alternativas de diversión, recreación y formación en diversas temáticas -desde lo deportivo, lo artístico hasta el aprendizaje de conceptos básicos sobre la energía solar y su aprovechamiento- son una oportunidad para trabajar y acompañar otras facetas fundamentales en la vida de los sanjuaninos como cuestiones emocionales y emergentes psicosociales que en estos ámbitos también aparecen, asegurar las necesidades nutricionales no sólo a través de una alimentación común sino también para personas con celiaquía, diabetes o alergias que se contempla en el desayuno y el almuerzo para todos; también cuestiones médicas como controles odontológicos, vacunación, entre otros.

También son una posibilidad de trabajo temporal para más de 3000 personas, entre profesores, monitores, profesionales de diferentes rubros, guardavidas, personas que trabajan en las cocinas, entre muchos más. Es de destacar que, entre ellos, hay 30 personas con discapacidad que también tienen su inclusión laboral plena en las colonias. Este año, se duplicó el número de estos trabajadores, tomando como antecedente los buenos resultados del 2025.

Temas

Te puede interesar