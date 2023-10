La UNSJ aprobó su primera carrera de posgrado a distancia

Como contó a Prensa Institucional de la UNSJ Marcela Saffe, una de las responsables de la nueva carrera y directora de la Biblioteca Central de la FACSO, esta propuesta encuentra su origen en la Diplomatura en Bibliotecología a distancia, que ya lleva dos cohortes y que tiene cursantes a nivel nacional e internacional. Pero esa Diplomatura es una actividad de posgrado y lo que creó este jueves el Consejo es una carrera, “la primera carrera a distancia de la Universidad”, subrayó Marcela Saffe. Ahora, la propuesta académica deberá recorrer los caminos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), por lo que se espera que a mediados de 2024 esté en condiciones de comenzar con sus inscripciones.

La obligada no presencialidad de la pandemia de Covid 19 en 2020 comenzó a poner al SIED (Sistema Institucional de Educación a Distancia) de esta Universidad en consideración masiva hacia el interior de la UNSJ. Fue este Sistema el que hizo posible no detener las actividades de la Universidad en cuarentena. Pero lo cierto es que ya desde veinte años antes de la pandemia el SIED desarrollaba investigaciones y trabajos referentes a la virtualidad para toda la Universidad. Y dentro de un tiempo tendrá mucho que ver con el dictado de esta nueva Especialización. “Pasó la pandemia y hoy quiero felicitar y agradecer profundamente a este equipo de docentes que tomó el gran desafío de armar la carrera a distancia, porque en lo que veníamos trabajando era en las carreras presenciales con mediaciones tecnológicas, con presencialidad remota y experiencias que no respondían totalmente a la acción pedagógica a distancia”, contextualizó Rosa Pósito, responsable del SIED.