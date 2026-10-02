Orrego expuso sobre energía y minería ante inversores europeos en París

El gobernador dijo en este contexto: “Argentina atraviesa una situación muy positiva en materia fiscal, con estabilidad fiscal y seguridad jurídica. A esto se suma la eliminación de las restricciones cambiarias y el tratamiento de la Ley de Inversiones, una combinación que genera condiciones para producir minerales estratégicos para la transición energética”. Agregó: “El litio cumple un papel sumamente importante, pero el cobre es estratégico porque no puede ser reemplazado por otro material. Y la aceleración de la demanda vinculada a la electrificación y a la electromovilidad es sumamente rápida”.

Durante su exposición, el gobernador también destacó el potencial de la provincia para acompañar el crecimiento de nuevas inversiones, a partir de sus recursos naturales, proyectos en desarrollo y las condiciones que ofrece San Juan para la actividad productiva.

Agregó que “En San Juan se han comprometido inversiones por más de 35.000 millones de dólares. Muchos de estos proyectos ya están en una etapa avanzada y algunos se encuentran en construcción. Estamos convencidos de que en los próximos tiempos vamos a tener problemas de crecimiento. Digo problemas buenos que pueda tener San Juan, pero son problemas de crecimiento que tenemos que resolver.”

También dijo: “Para eso necesitamos mejorar la infraestructura, y mejorar la infraestructura significa también apelar al financiamiento. Tenemos que estar preparados para los tiempos que vienen, porque el mundo avanza rápidamente.”

“Todo esto está dirigido a mejorar nuestra infraestructura y nuestra conectividad, porque tenemos que estar preparados para lo que viene”.

Una agenda centrada en sectores estratégicos

La jornada de Argentina Week París contempló distintas mesas sectoriales, entre ellas Energías y Minería, Economía del Conocimiento y Agroindustria, además de espacios de intercambio entre funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores.

La actividad se desarrolla en el marco de la Argentina Week, iniciativa organizada por la Embajada Argentina en Francia que busca fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Europa y generar oportunidades de inversión para el país.

Para San Juan, la participación en este encuentro representa una instancia para mostrar ante potenciales inversores internacionales las oportunidades que ofrece la provincia, con especial atención en la minería y la energía como sectores con capacidad para impulsar nuevos proyectos y ampliar la matriz productiva.