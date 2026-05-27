La Universidad Nacional de San Juan dio inicio a la Feria Educativa 2026 en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), un espacio destinado a que estudiantes de toda la provincia conozcan la oferta académica y los servicios que brinda la casa de altos estudios. Según indicó el rector Tadeo Berenguer, se espera la participación de más de 8 mil jóvenes durante las jornadas.
La Universidad abrió su Feria Educativa 2026 y espera más de 8 mil estudiantes
La propuesta se desarrolla en el CUIM y reúne a jóvenes de toda la provincia interesados en conocer la oferta académica universitaria. La invitación es este 27 y 28, de 10 a 18 h.