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La Universidad abrió su Feria Educativa 2026 y espera más de 8 mil estudiantes

La propuesta se desarrolla en el CUIM y reúne a jóvenes de toda la provincia interesados en conocer la oferta académica universitaria. La invitación es este 27 y 28, de 10 a 18 h.

La Universidad Nacional de San Juan dio inicio a la Feria Educativa 2026 en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), un espacio destinado a que estudiantes de toda la provincia conozcan la oferta académica y los servicios que brinda la casa de altos estudios. Según indicó el rector Tadeo Berenguer, se espera la participación de más de 8 mil jóvenes durante las jornadas.

En la mañana de la apertura, cerca de 2 mil estudiantes de diferentes establecimientos educativos recorrieron los stands y participaron de las actividades organizadas por las distintas facultades y áreas de la universidad.

El acto inaugural contó con la presencia de la ministra de Educación de San Juan, quien acompañó a las autoridades universitarias en el comienzo de esta propuesta orientada a futuros ingresantes.

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La feria continuará desarrollándose durante la tarde de este miércoles y también el jueves 28 de mayo, con múltiples actividades informativas, charlas y espacios de orientación vocacional.

s y orientación para futuros ingresantes.

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