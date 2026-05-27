La Universidad abrió su Feria Educativa 2026 y espera más de 8 mil estudiantes

En la mañana de la apertura, cerca de 2 mil estudiantes de diferentes establecimientos educativos recorrieron los stands y participaron de las actividades organizadas por las distintas facultades y áreas de la universidad.

El acto inaugural contó con la presencia de la ministra de Educación de San Juan, quien acompañó a las autoridades universitarias en el comienzo de esta propuesta orientada a futuros ingresantes.