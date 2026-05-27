Milo J es el músico más joven en ganar el Gardel de oro

También el cantante de 19 años reveló un momento de intimidad: “En los recesos iba, los saludaba (familia), porque están atrás. Creo que vivirlo con ellos fue también hermoso. No creo que nunca termine de ser consciente, la verdad, pero eso es lindo, porque me sigo sorprendiendo”.

Milo J y sus premios Gardel 2026 (Fotos: Agustín Dusserre y Ignacio Arnedo).

La vida era más corta está compuesto por 15 canciones marcadas por un relato poderoso y diverso. “Las colaboraciones elevan el carácter artístico del proyecto, conectando generaciones, territorios y estilos”, destacó la nota de prensa. Tiene la participación de referentes como los hermanos Carabajal y Mercedes Sosa. También se destacan Trueno y Soledad Pastorutti.

En el lista de canciones suman voces la cantautora Paula Prieto que aporta profundidad y sensibilidad, y la chilena AKRIILA, quien agrega un tinte moderno y disruptivo al universo del disco.

El legendario Silvio Rodríguez, figura exponencial de la música cubana, aporta su experiencia única, mientras que nuevas voces como Radamel traen frescura y fuerza interpretativa a esta obra que celebra la riqueza artística de la región.

La vida era más corta es una obra que mezcla elementos sonoros nacionales con una estética moderna y de llegada al mundo. “Un viaje musical que recorre sonidos folklóricos y tangueros, bandoneones y cánticos originarios, sin caer en lo tradicional. Es un disco que abraza la cultura argentina y la trae al presente, reinterpretando sus expresiones desde un lugar honesto, actual y profundamente emocional”, concluyó el comunicado.