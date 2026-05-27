San Juan 8
"Solidaridad en Acción": organizaciones civiles mostrarán su trabajo en Pocito

El Gobierno de San Juan realizará una nueva edición de “Solidaridad en Acción”, una propuesta destinada a fortalecer y visibilizar el trabajo que llevan adelante las organizaciones no gubernamentales de la provincia. El evento se desarrollará el próximo 30 de mayo, de 16 a 20 horas, en Villa Aberastain, departamento Pocito.

La actividad, organizada por el Ministerio de Gobierno, tendrá lugar sobre el lateral norte de calle Ingeniero Marcos Zalazar, entre calle Intendente Joaquín Uñac y Ruta 40, y reunirá a numerosas ONG junto a organismos estatales en una jornada enfocada en el compromiso social, la solidaridad y el bienestar comunitario.

Además de los espacios institucionales, el encuentro incluirá actividades vinculadas a la tenencia responsable de mascotas, con vacunación y desparasitación gratuita, y sorteos de premios para los asistentes, entre ellos dos bicicletas aportadas por el Ministerio de Gobierno.

Entre las organizaciones participantes estarán ALFA, Fundación Javier Caselles, Más Vida, ESALCU-Hogares Beraca, Fundación Danielito, APAV, Fundación Trabajando Juntos, Fundación Continuar Vida Presente, Fundación San Plácido, Asociación Civil Belgraniana de San Juan, Asociación Civil Autismo San Juan, Cruz Roja Argentina filial San Juan, Más Tapitas, Fundación Míranos y Asociación Civil Acción Solidaria, entre otras.

También acompañarán la iniciativa distintos organismos provinciales, como los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación; Familia y Desarrollo Humano; Turismo, Cultura y Deportes; y Salud.

