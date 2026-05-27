El documental sobre Michael Jackson pone foco sobre lo que la película quiso ocultar

La nueva propuesta de Netflix llega en un momento sensible. La película dirigida por Antoine Fuqua debutó con cifras enormes y ya superó los 700 millones de dólares globales, pese a las críticas por evitar las acusaciones de abuso sexual infantil que persiguieron a Jackson durante décadas.

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Justamente, ese vacío que la película dejó será llenado por el nuevo documental. Cabe destacar que mientras que la película fue producida con el aval del patrimonio del cantante, The Veredict se mete de lleno en el proceso judicial que terminó con Michael Jackson absuelto de todos los cargos.

En el tráiler se puede ver a algunos entrevistados decir que el artista utilizó su fama para escapar de las consecuencias legales, mientras que otros aseguran que las denuncias fueron motivadas por dinero y existían pruebas que demostraban su inocencia. Incluso aparece haber testimonio de una integrante del jurado que recuerda que la clave del juicio era determinar si existía evidencia "más allá de toda duda razonable".

En paralelo, Lionsgate ya dejó entrever que se encuentran en conversaciones con la familia de Michael Jackson para desarrollar una posible secuela. Un integrante del estudio adelantó que las negociaciones con la familia marchan bien, y que aún queda mucha historia por contar del artista.

El nuevo documental de Netflix está lejos de cerrar la discusión en torno a la inocencia o culpabilidad de Michael Jackson, pero sin dudas servirá para mantener viva la conversación en torno a su figura.

Michael Jackson: El veredicto llega a Netflix el próximo 3 de junio.