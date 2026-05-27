Cruzó en rojo, la embistió un auto y sufrió una grave fractura

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el choque se produjo cuando la moto habría cruzado la intersección mientras el semáforo se encontraba en luz roja. Ante esta maniobra, el conductor del Peugeot no pudo esquivar el rodado menor, impactándolo de manera directa.

A raíz de la colisión, la mujer que viajaba en la motocicleta se llevó la peor parte. Debido al fuerte impacto contra el asfalto, sufrió una fractura expuesta de fémur, una lesión de considerable gravedad que requirió la intervención inmediata del personal médico de emergencias. La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para ser intervenida.