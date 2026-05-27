La esquina de calles Tucumán y General Paz, en pleno centro de la ciudad, volvió a ser el escenario de un violento siniestro vial. En esta oportunidad, el hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot y una motocicleta, en una intersección que ya había registrado complicaciones vehiculares apenas el día anterior.
Cruzó en rojo, la embistió un auto y sufrió una grave fractura
Una motociclista protagonizó un violento choque en la esquina de Tucumán y General Paz tras cometer una infracción vial.