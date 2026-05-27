Investigan la muerte de un hombre en una celda de la Comisaría 12 de Valle Fértil

Según informaron fuentes judiciales, durante ambas jornadas se efectuaron recorridos e inspecciones en las instalaciones de la comisaría, además de entrevistas a testigos de la zona y la recopilación de antecedentes relacionados con las tareas que la víctima desempeñaba en el ámbito municipal.

Asimismo, se llevaron adelante otras diligencias orientadas al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.