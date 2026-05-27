El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por la muerte de Daniel Paredes, ocurrida en una celda de la Comisaría 12 de Villa San Agustín, en el departamento Valle Fértil. En ese marco, durante los días 26 y 27 de mayo, funcionarios de la UFI Delitos Especiales realizaron distintas medidas en la dependencia policial con el objetivo de profundizar las tareas investigativas.
Investigan la muerte de un hombre en una celda de la Comisaría 12 de Valle Fértil
Fiscales y ayudantes fiscales realizaron inspecciones, entrevistas y recolección de antecedentes para avanzar en el esclarecimiento del fallecimiento de Daniel Paredes.