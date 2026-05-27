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Investigan la muerte de un hombre en una celda de la Comisaría 12 de Valle Fértil

Fiscales y ayudantes fiscales realizaron inspecciones, entrevistas y recolección de antecedentes para avanzar en el esclarecimiento del fallecimiento de Daniel Paredes.

El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por la muerte de Daniel Paredes, ocurrida en una celda de la Comisaría 12 de Villa San Agustín, en el departamento Valle Fértil. En ese marco, durante los días 26 y 27 de mayo, funcionarios de la UFI Delitos Especiales realizaron distintas medidas en la dependencia policial con el objetivo de profundizar las tareas investigativas.

Según informaron fuentes judiciales, durante ambas jornadas se efectuaron recorridos e inspecciones en las instalaciones de la comisaría, además de entrevistas a testigos de la zona y la recopilación de antecedentes relacionados con las tareas que la víctima desempeñaba en el ámbito municipal.

Asimismo, se llevaron adelante otras diligencias orientadas al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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De las medidas participaron el fiscal coordinador Dr. Iván Grassi, el fiscal Dr. Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales Dres. Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

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