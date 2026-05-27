Mujeres en obras: "Cuando supo que yo era la jefa, dejó el casco y se fue"

Lejos de ocultarlo, decidió tomarlo como parte del proceso de crecimiento dentro de un ámbito históricamente dominado por hombres. “El respeto no lo da ni la jerarquía ni el género”, aseguró.

carolina carrizo mujeres en obras

Su historia dentro de la construcción comenzó hace diez años, aunque el punto de inflexión llegó durante la pandemia, cuando tuvo que reemplazar a su padre —capataz de la empresa— y asumir nuevas responsabilidades dentro de la obra. Desde entonces fue capacitándose y ganando experiencia en distintos proyectos.

Carolina sostiene que el mayor desafío no es solamente dirigir equipos de hombres, sino mantenerse en el tiempo y demostrar capacidad todos los días. “No es venir y mandar. Tenés que resolver problemas, escuchar, organizar y entender también las situaciones personales de cada trabajador”, explicó.

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En ese sentido, remarcó la importancia de la comunicación y de incorporar una mirada más humana dentro de la construcción. Considera que muchas veces los obreros llegan a la obra atravesados por problemas familiares, económicos o emocionales y que parte de su tarea también implica acompañar esas situaciones.

Actualmente lidera obras en San Juan y reconoce que todavía son pocas las mujeres en puestos de conducción dentro del sector. Sin embargo, cree que lentamente el escenario comienza a cambiar y que cada vez más mujeres se animan a ocupar espacios históricamente masculinos.

“Uno también va construyendo su marca y su forma de trabajar”, concluyó.

Entrevista completa: