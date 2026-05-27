Cómo consultar si cobrás el voucher educativo y cuáles son las fechas de pago de mayo

El calendario definido por ANSES estableció pagos escalonados durante todo mayo. Las últimas fechas previstas para la acreditación del beneficio fueron organizadas según la terminación del DNI del titular.

Las fechas restantes quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

El depósito del voucher educativo se realiza directamente en la cuenta bancaria informada por el titular a través de Mi ANSES. Desde el organismo indicaron que es necesario mantener actualizados los datos personales y el medio de cobro para evitar demoras en la acreditación.

Cómo consultar si una familia fue aprobada

Las familias que realizaron la inscripción pueden verificar el estado de la solicitud mediante la plataforma oficial de Vouchers Educativos. Para ingresar, es necesario utilizar el usuario y contraseña de la aplicación Mi Argentina.

Dentro del sistema figura el resultado actualizado del trámite y el estado del análisis realizado por el Gobierno. En los casos en los que la solicitud haya sido rechazada, la plataforma detalla el motivo específico por el cual no fue aprobada.

Según informó el Ministerio de Educación, las familias cuyo rechazo esté vinculado a cuestiones académicas tienen la posibilidad de presentar un reclamo. Ese procedimiento puede realizarse dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Requisitos para acceder al voucher educativo

El beneficio está dirigido a familias que cumplan determinadas condiciones vinculadas con ingresos, escolaridad y situación registral. Los requisitos establecidos para acceder al programa son los siguientes:

Tener DNI argentino y residencia legal mínima de dos años en el país

en el país Tener hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subvención estatal

que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subvención estatal Contar con los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES

Tener informado un medio de cobro válido

No superar un ingreso familiar equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles

Durante mayo de 2026, el salario mínimo se ubica en $363.000. En función de ese valor, el límite de ingresos permitido para acceder al programa ronda los $2,5 millones mensuales por grupo familiar.

Cómo fue el proceso de inscripción

La inscripción debía ser completada por uno de los responsables parentales del estudiante. El procedimiento comenzaba con el registro del adulto responsable en la aplicación Mi Argentina y luego continuaba en la plataforma oficial de Vouchers Educativos, donde se cargaban los datos solicitados por el sistema.

Posteriormente, cada institución educativa debía realizar una certificación académica obligatoria. Ese paso tiene como objetivo validar que el alumno asiste efectivamente al establecimiento informado durante la inscripción.

Desde el Ministerio de Educación también difundieron el cronograma administrativo previsto para escuelas y familias durante mayo:

Primera certificación académica: hasta el 6 de mayo

Período de rectificación para solicitudes rechazadas: del 11 al 18 de mayo

Certificación académica de rectificaciones: del 11 al 22 de mayo

El Gobierno remarcó que la certificación escolar constituye un requisito obligatorio para acceder efectivamente al beneficio y que la falta de validación por parte de la institución educativa puede derivar en el rechazo de la solicitud.

Qué cubre el voucher educativo

El programa de vouchers educativos fue implementado para asistir parcialmente en el pago de cuotas escolares de estudiantes que concurren a establecimientos privados subvencionados. El monto varía según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución.

El beneficio se acredita mensualmente y su continuidad depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa. Entre ellas, se encuentran la regularidad académica del alumno y la actualización de la información registrada ante ANSES y el sistema oficial de inscripción.

Las familias que resultaron aprobadas continúan percibiendo el pago mediante acreditación bancaria, sin necesidad de realizar trámites presenciales adicionales, siempre que los datos declarados permanezcan vigentes.

Canales oficiales para consultas

Las familias que tengan dudas sobre la inscripción, el estado de aprobación o problemas vinculados con la acreditación del beneficio pueden realizar consultas a través de los canales oficiales habilitados por el Gobierno.

Los medios de contacto disponibles son:

Plataforma oficial de Vouchers Educativos, en la sección "Consultas"

Correo electrónico: [email protected]

Línea telefónica: 4129-1000, internos 6422 y 6421

Además, desde las autoridades recomendaron revisar periódicamente la plataforma oficial para verificar novedades relacionadas con rectificaciones, certificaciones escolares y actualizaciones administrativas vinculadas con el programa.