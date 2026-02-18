La Terapia Intensiva de Jáchal atendió a 40 pacientes en 60 días

En estos 60 días de funcionamiento de la UTI permitió la atención de 40 pacientes en estado crítico, reduciendo de forma sustancial la necesidad de traslados a centros de mayor complejidad fuera del departamento.

La nueva UTI dispone de cuatro camas habilitadas, equipadas con el nivel de complejidad necesario para brindar atención integral a pacientes adultos críticos y con la atención de profesionales totalmente capacitados que permiten dar respuesta adecuada a la demanda de la comunidad y de zonas aledañas, con el objetivo de fortalecer la salud pública y la atención en el interior, evitando el traslado aéreos y terrestres, que implican mayores riesgos para los pacientes y asegurar la atención cerca de su comunidad y acompañados por sus familiares.