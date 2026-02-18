El Hospital San Roque de Jáchal fortaleció de manera significativa su capacidad de respuesta sanitaria, con la creación de la Terapia Intensiva para adultos (UTI), la Maternidad, la Unidad de Oncología Adultos y próximamente el funcionamiento del Servicio de Diálisis, una política prioritaria impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y acompañada por el Ministerio de Salud, Amílcar Dobladez y con la colaboración de las autoridades de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, Zona Sanitaria III y del hospital.
La Terapia Intensiva de Jáchal atendió a 40 pacientes en 60 días
Con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, el Hospital San Roque de Jáchal fortaleció su capacidad de atención a pacientes críticos, disminuyendo la morbimortalidad en el norte de la provincia.