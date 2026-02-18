"
La Terapia Intensiva de Jáchal atendió a 40 pacientes en 60 días

Con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, el Hospital San Roque de Jáchal fortaleció su capacidad de atención a pacientes críticos, disminuyendo la morbimortalidad en el norte de la provincia.

El Hospital San Roque de Jáchal fortaleció de manera significativa su capacidad de respuesta sanitaria, con la creación de la Terapia Intensiva para adultos (UTI), la Maternidad, la Unidad de Oncología Adultos y próximamente el funcionamiento del Servicio de Diálisis, una política prioritaria impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y acompañada por el Ministerio de Salud, Amílcar Dobladez y con la colaboración de las autoridades de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, Zona Sanitaria III y del hospital.

En estos 60 días de funcionamiento de la UTI permitió la atención de 40 pacientes en estado crítico, reduciendo de forma sustancial la necesidad de traslados a centros de mayor complejidad fuera del departamento.

La nueva UTI dispone de cuatro camas habilitadas, equipadas con el nivel de complejidad necesario para brindar atención integral a pacientes adultos críticos y con la atención de profesionales totalmente capacitados que permiten dar respuesta adecuada a la demanda de la comunidad y de zonas aledañas, con el objetivo de fortalecer la salud pública y la atención en el interior, evitando el traslado aéreos y terrestres, que implican mayores riesgos para los pacientes y asegurar la atención cerca de su comunidad y acompañados por sus familiares.

Durante el período, comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, ingresaron pacientes con diagnósticos de diversa complejidad. Entre las principales patologías atendidas se destacan las afecciones cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia respiratoria, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal aguda y otras patologías clínicas y quirúrgicas que requirieron monitoreo intensivo.

Los avances en el Hospital San Roque de Jáchal evidencian el compromiso del Gobierno provincial con el sistema de salud, al optimizar la atención, fortalecer la seguridad del paciente y aliviar la demanda de hospitales de mayor complejidad.

