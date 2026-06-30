La red que unió a San Juan: 500 tejedoras crearon mantas para donación

La iniciativa, nacida originalmente en 2025 en los jardines del Chalet Cantoni y que tuvo réplicas articuladas junto a la Dirección de Capacitación Laboral en localidades como Tamberías (Calingasta), logró fusionarse y federalizarse este año para convocar a representantes de Jáchal, Calingasta, Rivadavia, entre otras comunas.

En diálogo con sanjuan8.com, Cinthya Garrido, directora de Economía Social, destacó la magnitud y el propósito de la jornada: "Para mí es fundamental articular con las diferentes áreas que trabajan en el territorio y romper con los estereotipos. El objetivo fue tejer historias, vínculos y armar un trabajo en conjunto". El encuentro rompió moldes tradicionales al registrar, además, una activa participación de hombres que se sumaron a las mesas de trabajo.