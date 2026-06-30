El Estadio Aldo Cantoni se transformó en el epicentro de una conmovedora red de solidaridad y tradición. En conmemoración del Día Provincial de la Tejedora —instituido el 27 de junio en honor a Doña Paula Albarracín de Sarmiento—, unas 500 tejedoras y tejedores provenientes de casi todos los departamentos de San Juan se dieron cita en diferentes horarios para participar de un masivo encuentro textil con un fuerte fin social.
La red que unió a San Juan: 500 tejedoras crearon mantas para donación
Los asistentes tejieron cuadritos de 20x20 centímetros con los que confeccionaron casi 60 mantas que serán donadas a escuelas y residencias.