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La red que unió a San Juan: 500 tejedoras crearon mantas para donación

Los asistentes tejieron cuadritos de 20x20 centímetros con los que confeccionaron casi 60 mantas que serán donadas a escuelas y residencias.

El Estadio Aldo Cantoni se transformó en el epicentro de una conmovedora red de solidaridad y tradición. En conmemoración del Día Provincial de la Tejedora —instituido el 27 de junio en honor a Doña Paula Albarracín de Sarmiento—, unas 500 tejedoras y tejedores provenientes de casi todos los departamentos de San Juan se dieron cita en diferentes horarios para participar de un masivo encuentro textil con un fuerte fin social.

La iniciativa, nacida originalmente en 2025 en los jardines del Chalet Cantoni y que tuvo réplicas articuladas junto a la Dirección de Capacitación Laboral en localidades como Tamberías (Calingasta), logró fusionarse y federalizarse este año para convocar a representantes de Jáchal, Calingasta, Rivadavia, entre otras comunas.

En diálogo con sanjuan8.com, Cinthya Garrido, directora de Economía Social, destacó la magnitud y el propósito de la jornada: "Para mí es fundamental articular con las diferentes áreas que trabajan en el territorio y romper con los estereotipos. El objetivo fue tejer historias, vínculos y armar un trabajo en conjunto". El encuentro rompió moldes tradicionales al registrar, además, una activa participación de hombres que se sumaron a las mesas de trabajo.

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Cuadritos de 20x20 para combatir el frío

El corazón del encuentro consistió en un objetivo netamente solidario: cada asistente aportó su talento tejiendo cuadritos estandarizados de 20x20 centímetros. Posteriormente, estos fragmentos fueron unidos minuciosamente para confeccionar casi 60 mantas de abrigo completas. La producción final será destinada de forma directa a escuelas y diversas instituciones comunitarias de la provincia que requieran asistencia para paliar las bajas temperaturas del invierno.

La funcionaria provincial remarcó que este tipo de espacios sirve como un puente fundamental para contrarrestar el aislamiento: "Las emprendedoras muchas veces están solas". En este sentido, el evento encendió una chispa asociativa que promete continuidad: por iniciativa de las propias tejedoras, ya se planifica seguir produciendo bufandas y gorros de lana de manera articulada con residencias de adultos mayores y otros sectores vulnerables, consolidando una red comunitaria que nació al calor de las agujas.

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