Buscan a un nene argentino desaparecido en La Guaira

A pesar del paso del tiempo y de las complejidades logísticas que imperan en una de las regiones más afectadas por el fenómeno sismológico, el entorno familiar directo mantiene las expectativas de un rescate exitoso. En declaraciones televisivas, Marcos Gámez, padre del menor, manifestó que las características físicas de su hijo representan una ventaja para la supervivencia en este tipo de siniestros, debido a que su contextura delgada podría haberle permitido resguardarse en espacios mínimos entre los bloques de hormigón.

Los familiares directos del pequeño indicaron que sostienen la presunción de que existió un intento de comunicación desde el sector del desastre hace dos jornadas, aunque estiman que el cuadro clínico actual del menor podría verse afectado por el impacto del calor y la deshidratación.

En el lugar de los hechos, las cuadrillas de rescate aguardan el arribo de maquinaria pesada y grúas de gran porte que permitan remover las enormes masas de concreto sin poner en riesgo la estabilidad del terreno.