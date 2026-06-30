A seis días del doble terremoto que azotó a varias zonas de Venezuela, se concentran esfuerzos en la localidad costera de La Guaira para intentar localizar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido luego de que colapsara por completo el edificio residencial donde se encontraba.
Buscan a un nene argentino desaparecido en La Guaira
El menor, hijo de ciudadanos venezolanos pero nacido en la Argentina, había aprovechado la jornada festiva del pasado miércoles para trasladarse a la zona balnearia junto a sus tíos.