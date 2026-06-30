Apuestan a la llegada de turistas atraídos por el deporte y actividades recreativas

Durante la conferencia, las autoridades destacaron que San Juan se consolida cada año como uno de los destinos elegidos para las vacaciones de invierno gracias a su diversidad de paisajes, su oferta de experiencias y una agenda que este año fue organizada en conjunto entre el Ministerio de Turismo, los municipios y el sector privado.

El ministro Guido Romero señaló que las expectativas son altas para esta temporada, especialmente por el impacto que podrían tener las acciones de promoción realizadas en otras provincias. Además, resaltó que la agenda incluirá importantes eventos deportivos, como el partido de Los Pumas, que complementarán la oferta turística y contribuirán a movilizar visitantes durante todo el receso.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, repasó las distintas propuestas previstas para estas vacaciones e invitó a sanjuaninos y turistas a seguir las redes oficiales del Ministerio para conocer el cronograma completo de actividades y los eventos que se desarrollarán en cada departamento.

Uno de los grandes atractivos será el Parque Provincial Ischigualasto. Su administrador, Juan Pablo Teja Godoy, adelantó que el sitio incorporará una aplicación interactiva destinada a los niños, quienes podrán completar un recorrido educativo relacionado con los dinosaurios durante la visita. Además, destacó el creciente interés internacional por el parque y reveló que solo en la jornada del martes recibieron alrededor de un centenar de turistas extranjeros.

En materia de seguridad, la secretaria Sandra Chamorro informó que ya se implementó un protocolo especial para las vacaciones de invierno y que se reforzará la presencia policial en los sitios turísticos y en los espacios con mayor concurrencia de público, con el objetivo de brindar asistencia y garantizar el normal desarrollo de las actividades.

A su turno, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, anunció que se intensificarán las visitas guiadas y las actividades educativas en el Centro Ambiental Anchipurac, uno de los espacios que volverá a ser protagonista durante el receso escolar.

En tanto, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, remarcó la importancia de integrar la producción local a la propuesta turística. En ese sentido, destacó que las ferias agroproductivas, los productos regionales y la gastronomía serán parte fundamental de la experiencia que ofrecerá la provincia a quienes la visiten.

Algunas de las actividades destacadas

Entre las propuestas sobresalen las caminatas por la naturaleza, experiencias gastronómicas, eventos astronómicos y ferias de emprendedores.

El sábado 12 de julio se realizará la actividad "Senderismo y Mateada Musical" en el entorno del Hotel Paraje Difunta Correa, en Caucete. La propuesta incluirá una visita guiada por el Sendero Los Miradores para conocer la flora, la fauna, la geología y la historia del lugar, culminando con una mateada y un fogón musical.

El sábado 18 de julio, de 18 a 22, la Estación San Martín será escenario de la AstroParty, una experiencia gratuita que combinará observación solar y nocturna con telescopios, realidad virtual, estaciones interactivas, proyecciones sobre astronomía, actividades de light painting, degustaciones de productos sanjuaninos y espectáculos musicales en vivo.

También regresará Viví el Punta Negra, una propuesta pensada para disfrutar del paisaje del dique con feria de emprendedores y artesanos, exposición de productos regionales, patio gastronómico y espectáculos musicales.

La gastronomía tendrá un lugar destacado con "Gastronomía entre Vino y Olivos", una experiencia que permitirá degustar la tradicional Punta de Espalda y conocer establecimientos de la Ruta del Vino y la Ruta del Olivo. Las actividades se desarrollarán el 25 de julio en Dates Aceitunas y Aceites, en Santa Lucía, y el 26 de julio en Bodega Fabril Alto Verde, en Pocito.

Con una agenda que se extenderá durante todo el receso escolar y abarcará los 19 departamentos, el Gobierno provincial apuesta a consolidar a San Juan como uno de los destinos para el invierno. La agenda completa con actividades, horarios y días, podrá consultarse en el sitio sanjuan.tur.ar