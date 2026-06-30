El Museo Franklin Rawson lanzó una nueva convocatoria para participar de la Bienal Nacional de Dibujo, un certamen destinado a artistas de todo el país que busca promover y visibilizar la producción contemporánea en esta disciplina.
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Convocan a artistas de todo el país a participar de la Bienal Nacional de Dibujo
Las postulaciones estarán abiertas desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, período durante el cual los interesados podrán presentar sus obras para formar parte de la selección.