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Convocan a artistas de todo el país a participar de la Bienal Nacional de Dibujo

Las postulaciones estarán abiertas desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, período durante el cual los interesados podrán presentar sus obras para formar parte de la selección.

El Museo Franklin Rawson lanzó una nueva convocatoria para participar de la Bienal Nacional de Dibujo, un certamen destinado a artistas de todo el país que busca promover y visibilizar la producción contemporánea en esta disciplina.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, período durante el cual los interesados podrán presentar sus obras para formar parte de la selección.

Como incentivo a la participación, la Bienal otorgará dos premios adquisición de 4,7 millones de pesos, que pasarán a integrar el patrimonio del museo.

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La convocatoria representa una oportunidad para que artistas de distintas provincias exhiban su trabajo en un espacio de referencia para las artes visuales y contribuyan al fortalecimiento de la escena artística nacional.

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