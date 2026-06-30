Paso Agua Negra: ejecutan obras en alta montaña para la temporada verano

Con el objetivo estratégico de garantizar una conectividad vial fluida y sin sorpresas para el próximo periodo estival, el organismo dispuso la ejecución de un plan de contingencia estructural diseñado para resolver de raíz las complejidades climáticas y geográficas de la alta montaña.

Entubado y terraplenes para evitar los cortes por agua

El plan de ingeniería civil que se desarrolla en "El Arenal" consta de tres frentes de ataque principales, ejecutados íntegramente con recursos, maquinarias y personal técnico propio de la repartición vial: