Vialidad Nacional, a través de su 9° Distrito San Juan, puso en marcha un paquete de obras de optimización y mantenimiento preventivo sobre la Ruta Nacional 150, con la mirada puesta en la próxima temporada de apertura del Paso Internacional de Agua Negra. Las tareas se concentran específicamente en el sector denominado "El Arenal", una zona que históricamente se convirtió en un dolor de cabeza para los conductores y las autoridades debido a las recurrentes bajadas de agua e inundaciones por deshielo que suelen generar interrupciones totales o parciales en la calzada.
Paso Agua Negra: ejecutan obras en alta montaña para la temporada verano
El 9° Distrito San Juan inició un plan de contingencia estructural en el sector de "El Arenal", un punto históricamente crítico por las bajadas de agua y el deshielo.