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Paso Agua Negra: ejecutan obras en alta montaña para la temporada verano

El 9° Distrito San Juan inició un plan de contingencia estructural en el sector de "El Arenal", un punto históricamente crítico por las bajadas de agua y el deshielo.

Vialidad Nacional, a través de su 9° Distrito San Juan, puso en marcha un paquete de obras de optimización y mantenimiento preventivo sobre la Ruta Nacional 150, con la mirada puesta en la próxima temporada de apertura del Paso Internacional de Agua Negra. Las tareas se concentran específicamente en el sector denominado "El Arenal", una zona que históricamente se convirtió en un dolor de cabeza para los conductores y las autoridades debido a las recurrentes bajadas de agua e inundaciones por deshielo que suelen generar interrupciones totales o parciales en la calzada.

Con el objetivo estratégico de garantizar una conectividad vial fluida y sin sorpresas para el próximo periodo estival, el organismo dispuso la ejecución de un plan de contingencia estructural diseñado para resolver de raíz las complejidades climáticas y geográficas de la alta montaña.

Entubado y terraplenes para evitar los cortes por agua

El plan de ingeniería civil que se desarrolla en "El Arenal" consta de tres frentes de ataque principales, ejecutados íntegramente con recursos, maquinarias y personal técnico propio de la repartición vial:

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  • Entubado de cauces: Se están colocando tuberías especiales de alta resistencia diseñadas para encauzar de manera subterránea los flujos aluvionales y los escurrimientos hídricos bajo la calzada, evitando que el agua pase por encima de la ruta.

  • Construcción de terraplén: Se realiza un movimiento de suelos técnico para elevar la rasante de la ruta. Esto permite proteger la estructura del camino y evitar, de forma definitiva, futuros cortes de tránsito por acumulación de agua.

  • Ampliación de radios de giro: Se ejecuta el ensanche de la calzada y la mejora de las curvas. El objetivo de este punto es dotar tanto al transporte de cargas como a los vehículos particulares de mayores márgenes de seguridad en la conducción de alta montaña.

Estas mejoras de infraestructura resultan vitales para consolidar el corredor internacional, optimizando los tiempos de viaje y aportando previsibilidad a un paso fronterizo clave para el turismo y el comercio regional, reduciendo al mínimo el impacto de los fenómenos climáticos extremos antes de que comience el flujo masivo de vehículos hacia Chile.

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