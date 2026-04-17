La provincia será sede del Congreso Federal de Guías de Turismo

A partir del 28 de mayo, los participantes tendrán la posibilidad de compartir y debatir en lugares diversos, que proporcionarán en sí mismos el marco adecuado para cada tema. Estos espacios serán el Parque Provincial Ischigualasto, la Estación de Altura “Carlos Ulrrico Cesco” del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, el Centro de Educación Ambiental Anchipurac, el Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y el Museo “Profesor Mariano Gambier”.

Hasta el 31 de mayo, el congreso será un espacio de encuentro, formación e intercambio profesional que reunirá a guías de todo el país para compartir conocimiento de la mano de especialistas de gran prestigio. Además, será una oportunidad para dialogar y construir un diagnóstico real y propuestas concretas que permitan lograr consenso y unidad en la diversidad.