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La provincia será sede del Congreso Federal de Guías de Turismo

La provincia recibirá a la 41º edición del Congreso Federal de Guías de Turismo el 28 al 31 de mayo.

Con el apoyo del Gobierno de San Juan, municipios y del sector empresario vinculado al turismo; la provincia recibirá a la 41º edición del Congreso Federal de Guías de Turismo.

A partir del 28 de mayo, los participantes tendrán la posibilidad de compartir y debatir en lugares diversos, que proporcionarán en sí mismos el marco adecuado para cada tema. Estos espacios serán el Parque Provincial Ischigualasto, la Estación de Altura “Carlos Ulrrico Cesco” del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, el Centro de Educación Ambiental Anchipurac, el Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y el Museo “Profesor Mariano Gambier”.

Hasta el 31 de mayo, el congreso será un espacio de encuentro, formación e intercambio profesional que reunirá a guías de todo el país para compartir conocimiento de la mano de especialistas de gran prestigio. Además, será una oportunidad para dialogar y construir un diagnóstico real y propuestas concretas que permitan lograr consenso y unidad en la diversidad.

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Así, los ejes temáticos serán Turismo y Astronomía; Turismo y Arqueología; Turismo y Paleontología; Turismo, Minería y Geología; Turismo y Ruta de Sabores y Aromas; Turismo y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación; Turismo y Educación Ambiental y Cambio Climático. En este marco, especialistas e investigadores de cuatro universidades (Nacional de San Juan, Católica de Cuyo, Nacional de Cuyo y Nacional de Catamarca, además de un instituto de Educación Superior (San Nicolás de Bari) ofrecerán sus conocimientos y aportes.

Para inscripciones y más información sobre actividades y programa, los interesados pueden ingresar a este link.

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