El turismo impulsó el feriado: más de 1,4 millones de personas viajaron por el país

Cuántos turistas viajaron durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

De acuerdo con el relevamiento de CAME, entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.440.120 turistas en la Argentina. El gasto total alcanzó los $339.880 millones, distribuidos entre alojamiento, transporte, comidas, recreación y compras.

El gasto promedio diario fue de $112.385 por persona, lo que representó un aumento real del 18% respecto del último feriado largo por el 25 de mayo, que había sido en 2023.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Las ciudades con eventos masivos, recitales y competencias deportivas estuvieron entre las más elegidas del país:

Córdoba

Salta

Mendoza

San Juan

Tucumán

Buenos Aires

Catamarca

Entre Ríos

Córdoba fue uno de los grandes polos turísticos, ya que albergó la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano. Por otro lado, hubo recitales, festivales y actividades culturales que impulsaron el movimiento hotelero y gastronómico.

Salta, Mendoza y San Juan realizaron competencias automovilísticas y eventos vinculados al rally internacional.