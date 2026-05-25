El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó movimiento turístico en todo el país, aunque con un ritmo más tranquilo que en otras fechas similares. Más de 1,4 millones de turistas viajaron y el impacto económico superó los $339.880 millones, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El turismo impulsó el feriado: más de 1,4 millones de personas viajaron por el país
El impacto económico rozó los $340.000 millones según la CAME. Las escapadas cortas y las agendas culturales fueron las claves del quinto fin de semana largo del año.