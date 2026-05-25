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El turismo impulsó el feriado: más de 1,4 millones de personas viajaron por el país

El impacto económico rozó los $340.000 millones según la CAME. Las escapadas cortas y las agendas culturales fueron las claves del quinto fin de semana largo del año.

El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó movimiento turístico en todo el país, aunque con un ritmo más tranquilo que en otras fechas similares. Más de 1,4 millones de turistas viajaron y el impacto económico superó los $339.880 millones, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Se trató del tercer fin de semana largo más importante de los cinco que hubo en lo que va de 2026. Las escapadas cortas, las fiestas populares, la gastronomía regional y los grandes eventos deportivos marcaron gran parte de las decisiones de viaje.

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Cuántos turistas viajaron durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

De acuerdo con el relevamiento de CAME, entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.440.120 turistas en la Argentina. El gasto total alcanzó los $339.880 millones, distribuidos entre alojamiento, transporte, comidas, recreación y compras.

El gasto promedio diario fue de $112.385 por persona, lo que representó un aumento real del 18% respecto del último feriado largo por el 25 de mayo, que había sido en 2023.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Las ciudades con eventos masivos, recitales y competencias deportivas estuvieron entre las más elegidas del país:

  • Córdoba
  • Salta
  • Mendoza
  • San Juan
  • Tucumán
  • Buenos Aires
  • Catamarca
  • Entre Ríos

Córdoba fue uno de los grandes polos turísticos, ya que albergó la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano. Por otro lado, hubo recitales, festivales y actividades culturales que impulsaron el movimiento hotelero y gastronómico.

Salta, Mendoza y San Juan realizaron competencias automovilísticas y eventos vinculados al rally internacional.

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