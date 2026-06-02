Con el objetivo de dar visibilidad a uno de los productos más representativos de la identidad gastronómica sanjuanina, este viernes se desarrollará el IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, un certamen que busca destacar la calidad de las elaboraciones locales y premiar a los mejores exponentes de la campaña 2026.
Llega el concurso provincial en busca del mejor membrillo rubio de San Juan
El IX Concurso Provincial se realizará este viernes en el Centro Cultural Conte Grand con exposiciones, cocina en vivo, degustaciones y la premiación de los mejores productores y elaboradores de uno de los productos más emblemáticos de la provincia.