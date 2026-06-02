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Llega el concurso provincial en busca del mejor membrillo rubio de San Juan

El IX Concurso Provincial se realizará este viernes en el Centro Cultural Conte Grand con exposiciones, cocina en vivo, degustaciones y la premiación de los mejores productores y elaboradores de uno de los productos más emblemáticos de la provincia.

Con el objetivo de dar visibilidad a uno de los productos más representativos de la identidad gastronómica sanjuanina, este viernes se desarrollará el IX Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, un certamen que busca destacar la calidad de las elaboraciones locales y premiar a los mejores exponentes de la campaña 2026.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand y reunirá a productores, empresas, instituciones educativas y elaboradores familiares que competirán en cuatro categorías: empresas; instituciones educativas de nivel primario y capacitación laboral; escuelas técnicas y agrotécnicas; y casero-familiar.

La jornada comenzará a las 17 horas con la apertura de los stands, donde escuelas técnicas, agrotécnicas, primarias y de capacitación laboral exhibirán sus producciones junto a empresas y participantes de la categoría casero-familiar. También formarán parte de la propuesta los productores de la Feria Agroproductiva de San Juan.

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A las 18 horas, estudiantes de la carrera de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Católica de Cuyo ofrecerán una cocina en vivo en la que mostrarán el proceso de elaboración del tradicional dulce de membrillo, además de jaleas y mermeladas. La actividad contará con la participación de alumnos de las tecnicaturas universitarias en Sommellerie y Gestión Gastronómica, junto a Mariana Correa.

Posteriormente, a las 18:40 horas, se realizará una degustación y cata guiada por Adriana Turcato, jefa del Panel de Cata de Dulce de Membrillo Rubio del CRESA, organismo perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 19:15 horas con el acto de premiación, donde se reconocerá a los mejores dulces de membrillo rubio elaborados durante la presente campaña. El cierre de la jornada está previsto para las 20 horas.

Como parte de las actividades complementarias, durante la mañana del viernes alumnos de la Escuela Agroproductiva Cornelio Saavedra, de Iglesia, y de la Escuela Agroproductiva Huaco, de Jáchal, realizarán visitas guiadas a las fábricas de dulces y conservas Profecía y Olta, donde podrán conocer de cerca los procesos productivos de una de las industrias más tradicionales de la provincia.

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