Una de las propuestas que más llama la atención es la presencia de una murga con artistas disfrazados de dinosaurios. Con música, movimiento y personajes caracterizados, recorren distintos sectores de la feria y se mezclan con los visitantes. Así, los dinosaurios dejan de ser solamente parte de la escenografía y pasan a interactuar con quienes pasean por el predio.

La intervención forma parte de una programación itinerante que reúne alrededor de 100 artistas, entre actores, titiriteros, músicos, clowns y especialistas circenses. También incluye aves del período Triásico, científicos excéntricos y personajes que recrean distintas escenas del universo prehistórico.

La idea es que el público se encuentre con estas intervenciones mientras recorre la feria, sin necesidad de acercarse a un escenario específico. Los personajes aparecen en distintos puntos y convierten el paseo en una experiencia teatral que acompaña la temática elegida para esta edición.

El recorrido se completa con el espectáculo central del Velódromo, “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, que reúne a más de 350 artistas sanjuaninos en una puesta inspirada en el mundo de los dinosaurios y el patrimonio de Ischigualasto.

La Fiesta Nacional del Sol continúa hasta el domingo 22 de noviembre en Pocito. La cobertura completa de la celebración se puede seguir a través de la programación de Canal 8.