"La minería cambia la vida de las mujeres": el desafío de incorporar talento femenino

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Uno de los datos que refleja esa evolución es el crecimiento de la participación femenina dentro de Veladero. Mientras que en 2019 las mujeres representaban apenas el 4% de la dotación, en 2026 alcanzan el 16,5%.

Aunque el porcentaje todavía es bajo, Giordano destacó que se trata de un avance significativo que demuestra que cada vez más mujeres encuentran oportunidades dentro del sector minero.

Actualmente, Veladero cuenta con mujeres desempeñándose en prácticamente todas las áreas de la operación. Finanzas, asuntos legales, medio ambiente, permisos, recursos humanos, geología y operaciones forman parte de los espacios donde hoy las trabajadoras tienen presencia activa.

Uno de los programas más emblemáticos es el de Operadoras de Camiones Fuera de Ruta. En los últimos tres años, las capacitaciones estuvieron destinadas exclusivamente a mujeres y ya se realizaron seis ediciones con foco en habitantes de Iglesia y Jáchal.

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La iniciativa busca generar un semillero de talento local femenino. Hasta el momento, cerca de 100 mujeres se han formado a través de estos cursos y actualmente otras 28 continúan capacitándose para convertirse oficialmente en operadoras.

"Queremos construir un semillero de mujeres para que puedan incorporarse a la actividad minera y desarrollarse profesionalmente", explicó.

A estas acciones se suman programas de jóvenes profesionales, pasantías para estudiantes universitarias y distintas iniciativas destinadas a acompañar el crecimiento interno de las trabajadoras para que puedan asumir posiciones de liderazgo.

Para Giordano, la diversidad no solo representa una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también una ventaja para las organizaciones.

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"Los equipos heterogéneos son más ricos porque aportan distintas miradas y eso enriquece el trabajo", sostuvo.

La referente también destacó el trabajo que realiza el Comité de Género e Inclusión de Veladero, un espacio que impulsa proyectos orientados a fortalecer la experiencia de las mujeres dentro de la compañía y mejorar sus condiciones de desarrollo profesional.

"Queremos que Veladero sea un lugar cómodo para las mujeres, donde sean respetadas y reconocidas", expresó.

En ese sentido, explicó que si bien existen avances vinculados a infraestructura, equipamiento y condiciones laborales, el principal desafío continúa siendo cultural.

"Podemos mejorar la ropa o la infraestructura, pero también necesitamos que las mujeres sean valoradas y respetadas. No es un camino fácil porque construir inclusión lleva tiempo", remarcó.

Para Giordano, la incorporación de más mujeres a la minería tiene un impacto que trasciende lo laboral.

"La minería cambia la vida de las mujeres. Hay muchas que tuvieron pocas oportunidades para desarrollarse y encuentran en esta industria una posibilidad concreta de crecimiento personal y profesional", afirmó.

La ejecutiva también destacó la importancia de visibilizar que la actividad minera ofrece oportunidades para perfiles diversos y no únicamente para ingenieras o geólogas.

"Es importante que cada mujer sepa que puede aprender un oficio. La minería no es solamente para ingenieras o geólogas; es una industria que se nutre de diferentes carreras y perfiles", señaló.

Finalmente, consideró que el Día Internacional de la Mujer en la Minería constituye una oportunidad para reconocer el aporte femenino dentro de la actividad y seguir impulsando espacios más inclusivos.

"Que más mujeres formen parte de esta industria es justo. Es justo que tengan las mismas oportunidades. Hay que celebrar a las mujeres y trabajar para que cada vez seamos más", concluyó.