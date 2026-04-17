Veladero acompaña la construcción del Parque Solar Comunitario de Iglesia

“Estamos entusiasmados con este proyecto transformador, creemos que este Parque Solar Comunitario de Iglesia, muestra la dimensión que pueden alcanzar las iniciativas que articulan esfuerzos públicos y privados, para lograr soluciones innovadoras a nivel medioambiental y con beneficios concretos y duraderos para la comunidad”, destacó Marcelo Álvarez, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales en Barrick LATAM.

Desde el punto de vista técnico, el Parque contará con una central fotovoltaica de 8,5 MWp de potencia instalada y un sistema de baterías (BESS) de 32 MWh que le permitirá inyectar energía a la red las 24 horas. El diseño que estuvo a cargo del EPSE considera el uso de la infraestructura eléctrica existente mejorando su confiabilidad y se enmarca en el régimen de Generación Distribuida Comunitaria. Con su funcionamiento los usuarios del departamento podrán alcanzar ahorros en la facturación, de acuerdo con el encuadre tarifario que regulan las autoridades.

Por otro lado, los beneficios también se extienden al empleo local que se creará durante la etapa de construcción, con una obra estimada en 12 meses, y luego la operación del parque por parte de EPSE que considera una vida útil de 30 años.