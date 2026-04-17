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Veladero acompaña la construcción del Parque Solar Comunitario de Iglesia

El proyecto se ejecuta junto al EPSE con fondos del Fideicomiso Fase 6 y permitirá abastecer hasta el 100% de la demanda eléctrica del departamento.

En el marco de su compromiso con el desarrollo sostenible Veladero acompañará la construcción del primer Parque Solar Comunitario de la provincia ubicado en Iglesia, una iniciativa estratégica proyectada por el Gobierno de la Provincia de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) con recursos provenientes del Fideicomiso Fase 6 de la mina.

El proyecto contempla una inversión estimada de USD 10 millones y tiene como objetivo principal abastecer la totalidad de la demanda eléctrica residencial y comercial del departamento de Iglesia a partir de fuentes de energía renovable. De concretarse, permitiría que Iglesia se convierta en uno de los primeros departamentos de la provincia en contar con un abastecimiento eléctrico íntegramente solar.

“Estamos entusiasmados con este proyecto transformador, creemos que este Parque Solar Comunitario de Iglesia, muestra la dimensión que pueden alcanzar las iniciativas que articulan esfuerzos públicos y privados, para lograr soluciones innovadoras a nivel medioambiental y con beneficios concretos y duraderos para la comunidad”, destacó Marcelo Álvarez, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales en Barrick LATAM.

Desde el punto de vista técnico, el Parque contará con una central fotovoltaica de 8,5 MWp de potencia instalada y un sistema de baterías (BESS) de 32 MWh que le permitirá inyectar energía a la red las 24 horas. El diseño que estuvo a cargo del EPSE considera el uso de la infraestructura eléctrica existente mejorando su confiabilidad y se enmarca en el régimen de Generación Distribuida Comunitaria. Con su funcionamiento los usuarios del departamento podrán alcanzar ahorros en la facturación, de acuerdo con el encuadre tarifario que regulan las autoridades.

Por otro lado, los beneficios también se extienden al empleo local que se creará durante la etapa de construcción, con una obra estimada en 12 meses, y luego la operación del parque por parte de EPSE que considera una vida útil de 30 años.

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