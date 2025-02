La mina Casposo prevé comenzar con 120 trabajadores

Desde el año pasado veníamos con esta idea de reactivar Casposo, estamos trabajando en eso desde el cierre de la mina con la búsqueda de mineral y viendo las posibilidades y a fin del 2024 pudimos conseguir los fondos para la inversión. En enero comenzamos con las tareas de inspección de la planta de proceso, es una tarea que implica la revisación de los equipos, desarmarlos, ver que se debe reemplazar, que cosas se deben comprar para tener un inicio de actividad en buenas condiciones y óptimo funcionamiento, una vez que termine esta etapa de inspección que está previsto sea en febrero, empezamos con la reparación y cambios de repuestos necesarios. Estamos programando el reinicio de Casposo para julio o agosto.

¿El reinicio implica la misma cantidad de mano de obra que en los comienzos de la mina?

Es muy importante esto para que la gente tome conocimiento, Casposo es un nuevo Casposo y no tendrá la dimensión de lo que fue anteriormente debido a que el nivel de producción será mucho menor sin dejar de lado que queremos prolongar la vida útil de la mina. Un ejemplo fue que cuando comenzamos con Casposo, producíamos entre 8 mil a 10 onzas de oro mensuales y hoy proyectamos entre 2 mil cien a 2 mil trescientas onzas mensuales, eso ya te indica la envergadura del proyecto y a los que podemos aspirar, será un Casposo tres veces menor que en su auge, será más reducido y la cantidad de gente a trabajar también, algo importante también es que Calingasta volverá a tener regalías y fideicomisos.

Entonces, ¿Cuánta mano de obra proyectan?

En su momento Casposo tenía de manera directa a 500 personas, esto se dio por qué hubo confluencia de la explotación de la mina subterránea y del open pit. En esta nueva etapa se necesitará de 120 personas y solo implica para la parte de la planta de procesos, ya que la parte de mina lo vamos a tercerizar y ese tercero va a tomar más mano de obra.

A Casposo le toca la tarea de procesar mineral de Hualilán, ¿Qué beneficios le trae a la mina y a la comunidad en sí?

Hay un acuerdo para procesar mineral de Hualilán en la planta de Casposo, esto nos dará como ventaja estirar la vida útil de la planta con el mineral nuestro más el de Hualilán estaríamos alargando la vida de la mina. Es un beneficio directo para la comunidad ya que demanda más mano de obra, nos permite estirar la vida útil y nos da tiempo para seguir con las tareas de exploración para poder agregar recursos. Hay optimismo, las muestras de superficie nos han dado buenos resultados.

Hablamos de prologar la vida útil, ¿A cuánto?

Con nuestro mineral y el proceso del depósito de colas tenemos estimado 6 años y con esto de Hualilán podemos estirarnos 2 años más, es decir aproximadamente 8 años, sumado a la esperanza de seguir explorando y encontrar más recursos.

¿Está dentro de la planificación abrir una oficina en Calingasta?

En principio lo tenemos planificado para que la oficina esté en la localidad de Villa Corral, es necesario para que la gente se acerque para cualquier tipo de consulta. El objetivo primordial hoy es poner a punto la planta.

Algo reciente para Casposo fue la aprobación de la actualización de la DIA, ¿Qué significa para que la gente lo entienda?

Para que la comunidad entienda, Casposo siempre tuvo la Declaración de Impacto Ambiental, es más la última es la cuarta aprobación de la actualización que se hace cada dos años y es informar lo que pasó y de lo que se viene para adelante. En la última actualización hemos agregado que vamos a reprocesar el depósito de colas.

Para preparar la planta se hizo una inversión muy fuerte a través de un crédito del Banco San Juan, ¿es así?

Es correcto, el Banco San Juan como siempre apoyando a la minería y estamos muy agradecidos, el crédito fue de 7 millones de dólares en distintos desembolsos, en diciembre recibimos un millón y medio y en base a los avances que tengamos en el mantenimiento de la mina, van a continuar los desembolsos hasta completar los 7 millones de dólares.

¿Se ha efectuado un diálogo con los proveedores locales?

En diciembre nos reunimos, planteamos e informamos sobre las actividades que realizará Casposo y la nueva dimensión de la mina. Estamos en pleno contacto con los proveedores, estamos enfocados en que los proveedores sean de Calingasta.

Casposo tuvo un impacto notorio en la comunidad, es importante hacer un repaso de eso…

Hay que hacer historia por qué algunos se olvidan de las obras que se hicieron en base a la inversión de Casposo. En el ámbito energético Calingasta tenía un sistema aislado ni siquiera conectado al provincial, Casposo hizo una inversión 14 millones de dólares para hacer la extensión de la línea de Rodeo a la distribuidora de Villa Corral, esa fue una obra importantísima ya que se invirtió un 30% de la inversión que se hizo para construir Casposo que fue de 48 millones de dólares, esto quiere decir que en la construcción y extensión de la línea se invirtieron 62 millones de dólares. En regalías dejó más de 15 millones de dólares de lo cuál un tercio le correspondió a Calingasta según la ley provincial y después en fideicomisos más de 9 millones de dólares con numerosas obras como la refacción la Unión Vecinal Calingasta, el Centro Cultural Barreal, agua potable en Tamberías, Villa Calingasta y Barreal para extender la red y ahora haremos una perforación en plaza de Villa Calingasta con un remanente del fideicomiso. Nadie puede venir a decir que Casposo no dejó nada, sería muy injusto decirlo y no me parece serio.

Por último, un mensaje para los que tienen altas expectativas de ser parte de Casposo…

El mensaje es esperanzador, sobre todo para Calingasta que tiene posibilidades de crecer mucho, si bien Casposo es un proyecto modesto que dejó bastante en el pasado y ahora lo hará en el futuro cercano, tengo la esperanza y quiero ver materializado todo el potencial minero para que Calingasta sea el departamento más importante de San Juan.