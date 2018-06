La madre del nene autista al que le negaron la entrada al ENI denunció a la directora por amenazas

/// Gabriela Varas

La madre de Ibrahin, contó lo que vivió: "mientras hablaba con la directora Andrea Giugni, ingresó otra docente (Roxana Páez) y empezó a decirme que estaba ensuciando a la institución. Ahí comenzaron a gritar, yo intente irme porque estaban mis hijos, pero no me dejaron. Señalándome con el dedo me dijeron que me iban hacer pagar esta situación. Todo delante de la DAI y la maestra de mi hijo", sostuvo Milena a la salida de la comisaría donde radicó la denuncia.





El futuro del nene en el ENI es incierto, "no sé qué irá a pasar con mi hijo mañana, porque me da miedo la situación después de lo que vivimos hoy", expresó la joven visiblemente preocupada.





El episodio de discriminación del lunes no es el primero que sufre este nene que padece autismo. Según contó la mamá desde que decidió anotarlo en el ENI tuvo cuestionamientos por parte de la directora. "No me lo querían anotar. Después las docentes lo inscribieron, pero ya me habían dicho que si no iba con una DAI no entraba al establecimiento educativo", contó Milena.





Al principio de año Ibrahin estuvo una semana sin ir a clases porque se quedó sin su docente auxiliar. En aquella oportunidad su madre pidió a las autoridades de la escuela que consultarán en el Ministerio de Educación sobre el reglamento para este tipo de eventualidades. Pero nada pasó.

Este lunes cuando llegaron a la escuela sin la DAI, quien había presentado un parte por enfermedad, le volvieron a negar la entrada. Por tal motivo, decidió hacer público su malestar a través de las redes sociales.

"¡Que no dejen entrar a tu hijo al jardín porque su Docente DAI (Docente Auxiliar Integrador) no asiste por problemas de salud, indigna!", posteó Milena Aguirre en su perfil de Facebook. Y agregó "¡Feliz semana de los jardines!, por más inclusión, no caridad. Hoy volvimos a casa con amargura y la comidita para compartir", dijo.

Este accionar no fue bien tomado por las autoridades del ENI que le hicieron notar su disconformidad, según la mujer, de manera violenta. "Yo sólo peleó por los derechos de mi hijo", expresó en una entrevista con Canal 8.