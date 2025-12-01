"
La Justicia sanjuanina activará su sistema de subasta electrónica

La Corte de Justicia aprobó la puesta en marcha del sistema de subasta electrónica desde el 1 de diciembre de 2025, un paso clave en la digitalización de los remates judiciales en San Juan.

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la implementación oficial del sistema de subasta electrónica, que comenzará a funcionar el 1 de diciembre de 2025. La medida quedó establecida en el Acuerdo General N.º 108/2025, firmado por la presidenta del tribunal, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima.

El nuevo mecanismo trasladará al entorno digital todos los remates judiciales que hoy se realizan de manera presencial, con el objetivo de agilizar los procedimientos y ampliar el acceso ciudadano. La herramienta se aplicará mediante un portal especializado, elegido tras el proceso administrativo desarrollado por la Dirección de Informática del Poder Judicial.

Para su puesta en marcha, la Corte autorizó la contratación de la plataforma provista por la firma TELUCA S.A.S., según los términos establecidos en el expediente administrativo N.º 155845. El funcionamiento y control del sistema quedará a cargo de la Dirección de Informática y la Dirección de Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial, que deberán ejecutar tanto la implementación técnica como la supervisión administrativa.

De acuerdo con lo señalado desde el máximo tribunal, la incorporación de la subasta electrónica forma parte de la política de modernización que impulsa el Poder Judicial sanjuanino. El objetivo es optimizar recursos, mejorar la eficiencia de los procesos y fortalecer la transparencia en la ejecución de bienes, permitiendo mayor accesibilidad y trazabilidad en cada instancia del procedimiento.

