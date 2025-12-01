La Corte de Justicia de San Juan confirmó la implementación oficial del sistema de subasta electrónica, que comenzará a funcionar el 1 de diciembre de 2025. La medida quedó establecida en el Acuerdo General N.º 108/2025, firmado por la presidenta del tribunal, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima.
La Justicia sanjuanina activará su sistema de subasta electrónica
