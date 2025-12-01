La Justicia sanjuanina activará su sistema de subasta electrónica

El nuevo mecanismo trasladará al entorno digital todos los remates judiciales que hoy se realizan de manera presencial, con el objetivo de agilizar los procedimientos y ampliar el acceso ciudadano. La herramienta se aplicará mediante un portal especializado, elegido tras el proceso administrativo desarrollado por la Dirección de Informática del Poder Judicial.

Para su puesta en marcha, la Corte autorizó la contratación de la plataforma provista por la firma TELUCA S.A.S., según los términos establecidos en el expediente administrativo N.º 155845. El funcionamiento y control del sistema quedará a cargo de la Dirección de Informática y la Dirección de Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial, que deberán ejecutar tanto la implementación técnica como la supervisión administrativa.