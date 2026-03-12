Incautaron un arsenal tras una denuncia por amenazas de muerte

image

La investigación que culminó en el allanamiento se originó a raíz de un grave hecho denunciado el pasado 7 de febrero de 2026. Según consta en la causa, en esa fecha, el damnificado fue interceptado por Moll, quien lo habría amenazado de muerte empuñando un arma de fuego.

image

El conflicto, según la víctima, se debe a "un problema de vieja data" y manifestó que no era la primera vez que recibía amenazas de esta naturaleza por parte del comerciante.

image

Tras el procedimiento, Moll y todo el armamento secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 10°, donde quedó a disposición de la Justicia.

image

La causa está a cargo de la Dra. Daniela Pringles, Fiscal Coordinadora de la UFI Genérica, y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formalización para determinar la situación procesal del detenido.