Incautaron un arsenal tras una denuncia por amenazas de muerte

Un comerciante de 41 años fue detenido durante un allanamiento en su local y vivienda. Se secuestraron seis armas de fuego, entre pistolas de grueso calibre, un fusil y un pistolón, junto a una gran cantidad de municiones.

La tranquilidad del departamento 25 de Mayo se vio interrumpida por un importante operativo policial llevado a cabo por la División UFI Genérica. Los efectivos allanaron una ferretería ubicada sobre la Avenida 25 de Mayo, que también funciona como vivienda, en el marco de una investigación por amenazas agravadas con arma de fuego. El propietario del comercio, un hombre de 41 años de apellido Moll, fue detenido.

Durante la minuciosa inspección del inmueble, los investigadores descubrieron un considerable arsenal. Entre las armas incautadas se encuentran una pistola Bersa TPR9XT calibre 9 mm con dos cargadores y 16 cartuchos; una pistola Glock calibre 45 mm, también con dos cargadores y 23 municiones; y un fusil marca Colt calibre 22 largo.

Además, se secuestró una gran cantidad de munición adicional, con 167 cartuchos calibre 22. El hallazgo se completó con un rifle de aire comprimido de alta potencia, marca Kral Arms calibre 5.5 mm, y un pistolón marca Boito con 24 cartuchos calibre 14.

La investigación que culminó en el allanamiento se originó a raíz de un grave hecho denunciado el pasado 7 de febrero de 2026. Según consta en la causa, en esa fecha, el damnificado fue interceptado por Moll, quien lo habría amenazado de muerte empuñando un arma de fuego.

El conflicto, según la víctima, se debe a "un problema de vieja data" y manifestó que no era la primera vez que recibía amenazas de esta naturaleza por parte del comerciante.

Tras el procedimiento, Moll y todo el armamento secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 10°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la Dra. Daniela Pringles, Fiscal Coordinadora de la UFI Genérica, y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formalización para determinar la situación procesal del detenido.

