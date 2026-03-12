La tranquilidad del departamento 25 de Mayo se vio interrumpida por un importante operativo policial llevado a cabo por la División UFI Genérica. Los efectivos allanaron una ferretería ubicada sobre la Avenida 25 de Mayo, que también funciona como vivienda, en el marco de una investigación por amenazas agravadas con arma de fuego. El propietario del comercio, un hombre de 41 años de apellido Moll, fue detenido.
Incautaron un arsenal tras una denuncia por amenazas de muerte
Un comerciante de 41 años fue detenido durante un allanamiento en su local y vivienda. Se secuestraron seis armas de fuego, entre pistolas de grueso calibre, un fusil y un pistolón, junto a una gran cantidad de municiones.