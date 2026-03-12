Conocé los horarios para seguir a Colapinto en el GP de China

La temporada para Colapinto inició con el pie izquierdo, ya que tuvo un muy complicado fin de semana en el GP de Australia, donde finalizó en la decimocuarta posición.

Durante dicha carrera, el argentino tuvo que realizar una maniobra milagrosa para esquivar al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), aunque por la misma perdió tres posiciones. Como si esto fuera poco, debió hacer un stop and go por una infracción en la largada.

En este Gran Premio, Colapinto buscará dejar atrás los malos resultados y volver a sumar puntos, tal como hizo su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, el último domingo en Australia.

El gran punto a mejorar para Colapinto será su rendimiento a una vuelta, ya que son muy pocas las veces que cumplió con las expectativas durante alguna clasificación.

En lo que respecta a la lucha por el campeonato que recién comienza, el líder es el británico George Russell, que a bordo de su Mercedes arrasó en Australia para quedarse con la victoria, siendo escoltado por su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli.

La única escudería que pudo hacerles frente fue Ferrari, cuyos pilotos, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, quedaron tercero y cuarto respectivamente.

El Gran Premio de China se presenta como una muy buena oportunidad para sumar una gran cantidad de puntos, ya que cuenta con la sprint el sábado que le otorga ocho unidades al ganador, además de la carrera principal que será el domingo a la madrugada.

Colapinto - 2026

FÓRMULA UNO - GP DE CHINA

HORARIOS DEL FIN DE SEMANA

Viernes:

00:30; Práctica libre

Práctica libre 4:30; Clasificación sprint

Sábado:

00:00; Carrera Sprint

Carrera Sprint 4:00; Clasificación

Domingo: