Fiesta de Santa Lucía

La Fiesta de Santa Lucía debutó con un marco de público imponente

En la primera noche los sanjuaninos acompañaron la festividad. El cierre musical estuvo a cargo de Sergio Galleguillo.

La Fiesta de Santa Lucía tuvo un arranque a puro festejo y con un marco de público imponente que colmó el predio en la primera noche. Vecinos y visitantes sanjuaninos acompañaron masivamente el inicio de esta tradicional celebración, que volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del calendario cultural provincial.

El cierre musical de la jornada inaugural estuvo a cargo de Sergio Galleguillo, quien hizo vibrar al público con su repertorio festivo y logró un final a pura alegría.

El evento se desarrolla en un predio especialmente acondicionado, con dos escenarios donde durante cada jornada se presentan diversos shows musicales. Además, una amplia feria de emprendedores y artesanos rodea la plaza, ofreciendo productos locales y propuestas para toda la familia. La experiencia se completa con un patio cervecero ubicado sobre calle General Paz, un patio gastronómico en Pellegrini y la presencia de 20 food trucks con opciones variadas, transformando el lugar en un verdadero paseo familiar.

La fiesta continúa este sábado 13 con presentaciones de academias de danza y artistas nacionales. El número central será Abel Pintos, uno de los músicos más convocantes del país, quien promete un show cargado de emoción y grandes canciones.

El domingo 14 llegará el gran cierre con los sanjuninos de Omega y Dale Q’ Va, encargados de ponerle el broche final a una edición que ya se perfila como un éxito.

