La Fiesta de Santa Lucía debutó con un marco de público imponente

La Fiesta de Santa Lucía tuvo un arranque a puro festejo y con un marco de público imponente que colmó el predio en la primera noche. Vecinos y visitantes sanjuaninos acompañaron masivamente el inicio de esta tradicional celebración, que volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del calendario cultural provincial.
En la primera noche los sanjuaninos acompañaron la festividad. El cierre musical estuvo a cargo de Sergio Galleguillo.