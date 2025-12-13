La Fiesta de Santa Lucía debutó con un marco de público imponente

El cierre musical de la jornada inaugural estuvo a cargo de Sergio Galleguillo, quien hizo vibrar al público con su repertorio festivo y logró un final a pura alegría.

El evento se desarrolla en un predio especialmente acondicionado, con dos escenarios donde durante cada jornada se presentan diversos shows musicales. Además, una amplia feria de emprendedores y artesanos rodea la plaza, ofreciendo productos locales y propuestas para toda la familia. La experiencia se completa con un patio cervecero ubicado sobre calle General Paz, un patio gastronómico en Pellegrini y la presencia de 20 food trucks con opciones variadas, transformando el lugar en un verdadero paseo familiar.