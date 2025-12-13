Avanza la inversión de una empresa faumacéutica en la provincia

Actualmente se ejecutan las obras civiles y eléctricas, que alcanzan un 60% de progreso. En una próxima etapa se avanzará con la instalación y validación de los equipos productivos, cuyo 100% ya fue adquirido. La finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2026.

“El crecimiento continuo de esta planta y su impacto en el empleo local confirman que la decisión de invertir en la provincia fue, y sigue siendo, estratégica para nuestra compañía y para la salud de la región. No solo elegimos invertir en Argentina; elegimos invertir en San Juan porque creemos profundamente en el talento local y en la capacidad productiva de la provincia”, expresó el Dr. Julio Rodríguez Esposito.

En la misma línea, Claudio Beramendi subrayó la importancia de San Juan dentro del plan de expansión del grupo: “Una planta más robusta y moderna nos permite asegurar que la provincia siga siendo un punto estratégico para la producción y distribución de terapias de alto impacto, fortaleciendo el acceso de los pacientes y el desarrollo de la industria local”.

Por su parte, Hernán Pereiro destacó que el encuentro representó “un nuevo avance en la relación fluida y constructiva que mantenemos con el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer la industria local, promover el empleo calificado y continuar desarrollando medicamentos de calidad para la Argentina y la región”.

Además de los aspectos industriales, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la agenda sanitaria, como la pubertad precoz, la obesidad y las iniciativas de responsabilidad social empresarial que Adium desarrolla en conjunto con el Hospital Rawson.

Con 50 años de trayectoria y presencia en 18 países, el Grupo Adium se posiciona como uno de los líderes del sector farmacéutico en Latinoamérica. Emplea a más de 7.300 personas y cuenta con centros productivos en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay, acercando tratamientos innovadores y ampliando el acceso a la salud para millones de personas en toda la región.