Avanza la inversión de una empresa faumacéutica en la provincia

La compañía farmacéutica Adium presentó ante autoridades provinciales los avances de su proyecto de inversión y ampliación de la planta que posee en Pocito,

La compañía farmacéutica Adium presentó ante autoridades provinciales los avances de su proyecto de inversión y ampliación de la planta que posee en Pocito, una iniciativa clave que consolida a San Juan como un hub estratégico para la producción farmacéutica en la región. El proyecto se enmarca en un plan regional de inversiones por USD 165 millones y representa uno de los pilares del crecimiento industrial de la provincia.

El encuentro se realizó recientemente y contó con la participación del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Fabián Martín; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín. Por parte de la empresa estuvieron presentes el Dr. Julio Rodríguez Esposito, fundador de Adium; Claudio Beramendi, gerente general de Adium Argentina; y Hernán Pereiro, gerente de Planta.

Durante la reunión, la firma expuso los avances de la obra de ampliación de la Planta San Juan, la más grande del grupo en Latinoamérica. Según se informó, el proyecto registra un avance físico del 38% y no presenta días de atraso respecto del cronograma original. La inversión, que supera los USD 60 millones, permitirá incrementar en un 60% la capacidad productiva, incorporar nuevas líneas de fabricación y generar entre 150 y 200 nuevos puestos de trabajo de calidad en la provincia.

Actualmente se ejecutan las obras civiles y eléctricas, que alcanzan un 60% de progreso. En una próxima etapa se avanzará con la instalación y validación de los equipos productivos, cuyo 100% ya fue adquirido. La finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2026.

“El crecimiento continuo de esta planta y su impacto en el empleo local confirman que la decisión de invertir en la provincia fue, y sigue siendo, estratégica para nuestra compañía y para la salud de la región. No solo elegimos invertir en Argentina; elegimos invertir en San Juan porque creemos profundamente en el talento local y en la capacidad productiva de la provincia”, expresó el Dr. Julio Rodríguez Esposito.

En la misma línea, Claudio Beramendi subrayó la importancia de San Juan dentro del plan de expansión del grupo: “Una planta más robusta y moderna nos permite asegurar que la provincia siga siendo un punto estratégico para la producción y distribución de terapias de alto impacto, fortaleciendo el acceso de los pacientes y el desarrollo de la industria local”.

Por su parte, Hernán Pereiro destacó que el encuentro representó “un nuevo avance en la relación fluida y constructiva que mantenemos con el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer la industria local, promover el empleo calificado y continuar desarrollando medicamentos de calidad para la Argentina y la región”.

Además de los aspectos industriales, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la agenda sanitaria, como la pubertad precoz, la obesidad y las iniciativas de responsabilidad social empresarial que Adium desarrolla en conjunto con el Hospital Rawson.

Con 50 años de trayectoria y presencia en 18 países, el Grupo Adium se posiciona como uno de los líderes del sector farmacéutico en Latinoamérica. Emplea a más de 7.300 personas y cuenta con centros productivos en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay, acercando tratamientos innovadores y ampliando el acceso a la salud para millones de personas en toda la región.

