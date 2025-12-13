Un mozo contó los momentos del infarto de Joaquín Levinton

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton: el comunicado de prensa oficial

Pero gran responsable de que Joaquín siga con nosotros es obra de Richard, el mozo del lugar que lo asistió de inmediato. “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, comenzó diciendo en LAM (América TV).

Richard aclaró que Joaquín no entró al lugar a consumir: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”.

La reacción de parte del personal del bar fue inmediata: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó. Y siguió: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Al llegar la ambulancia, los médicos confirmaron el cuadro: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”, cerró.

Qué dice el último parte médico de Joaquín Levinton

Momentos de profunda preocupación se vivieron en las últimas horas en torno a Joaquín Levinton. El cantante y líder de Turf permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández, luego de haber sufrido un infarto durante la madrugada mientras se encontraba dando un show en un bar del barrio porteño de Palermo.

La situación fue confirmada por Alberto Crescenti, titular del SAME, quien explicó que el artista recibió atención inmediata y logró ser estabilizado tras el episodio, asegurando que ya se encuentra “compensado”.

Luego de ser sometido a distintos estudios médicos, los especialistas resolvieron avanzar con una intervención para colocarle un stent, con el objetivo de normalizar el flujo sanguíneo. El procedimiento se llevó a cabo con resultado favorable.

Desde el entorno del músico llevaron tranquilidad al confirmar en un comunicado que Levinton se encuentra estable, fuera de peligro y con una evolución positiva. Por el momento, continúa internado bajo estricta observación médica, atravesando el proceso de recuperación.